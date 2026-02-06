Renfe prolonga el corte ferroviario desde y hacia Vigo, como mínimo, hasta la mañana del viernes

Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra permanecerán aislados en términos ferroviarios más de 36 horas. Renfe comunicaba este juees que mantendrá la suspensión del tráfico desde y hacia la ciudad, al menos, hasta el mediodía de este viernes 6 de febrero. La medida adoptada en la madrugada del jueves, con pasajeros afectados en las estaciones de ferrocarril de A Coruña y Santiago, se prolongará durante una mañana más al no mejorar la situación metereológica en la franja occidental gallega.

«Derivado de las condiciones meteorológicas adversas, sigue activo el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el Eje Atlántico», señalaban ayer a través de sus redes sociales. La supresión de este servicio es a petición de la operadora pública, ya que Adif no ha clausurado la línea.

Este jueves se han cancelado 46 circulaciones con origen y destino en las estaciones de Vigo-Guixar y Vigo-Urzáiz, afectando también a otros municipios como Pontevedra, Redondela, Ourense y Vilagarcía de Arousa. La cifra de afectados podría superar los 5.000 en una sola jornada, aunque este viernes sumará varios centenares más al ser el día de mayor afluencia por el retorno a casa de universitarios y trabajadores.

Fuentes oficiales del Adif informan de que «no hay ningún punto en la infraestructura que esté dañado e impida circular», aunque sí que reconoce que «por precaución» pueden adoptarse este tipo de medidas. La suspensión del tráfico se limita actualmente a los trenes de Renfe, ya que otras compañías de mercancías no han cancelado ningún servicio.

Poco antes de las dos de la tarde se empleó un tren de la serie 121 a modo de «exploradora», permitiendo reconocer el estado de la vía entre Vigo y Santiago de Compostela. Tripulado por un maquinista de Renfe y un agende de Adif, no llegó a certificarse el buen estado de la infraestructura ni las máximas condiciones de seguridad para volver a la normalidad. Los trayectos afectados son los Vigo Urzáiz/Guixar a Santiago, y por la línea del Miño hacia Tui -con continuidad a Portugal- y Ourense. Al mismo tiempo se añade, dada la situación en el interior de la provincia, la línea convencional a O Carballiño y Santiago. Los viajes entre A Coruña y la capital gallega continuarán operando aunque «con algún retraso».

Desde la operadora pública han bloqueado la venta para todos estos servicios y se han activado los cambios y anulaciones sin coste alguno. Al mismo tiempo habrá personal en las estaciones para informar a todos los viajeros afectados.

Refuerzo de las conexiones por carretera: más autobuses

Refuerzo por carretera ante la situación del Eje Atlántico. Ante la suspensión de las conexiones ferroviarias en la jornada del jueves con origen y destino Vigo por parte de Renfe, y sin establecer medios alternativos, la Xunta de Galicia contactó con la empresa concesionaria para articular refuerzos por carretera en este tramo de la línea en el oeste de la comunidad.

En concreto, ya se habilitaron refuerzos entre A Coruña y Vigo a las 10,00 y a las 11,00 horas, así como en el sentido contrario a las 10,45 horas. También se reforzaron los trayectos A Coruña-Vigo a las 13,00 horas, Santiago-Vigo a las 15,15 y a las 16,00 horas, y Vigo-Santiago a las 15,30. Además, se sigue analizando la situación de cara a realizar más refuerzos si fuese necesario. Las salidas tendrán lugar desde la estación intermodal de Urzáiz, donde ya hubo refuerzos en las últimas horas. Los viernes son las jornadas de mayor movilidad en todo el Eje Atlántico, superando los más de 10.000 viajeros diarios de media por el retorno de universitarios y trabajadores a sus domicilios.

En esta línea, la directora general de Movilidad, Judit Fontela, criticó que el Gobierno central no ofreciera alternativas a los usuarios ante la suspensión de las conexiones ferroviarias. La directora general afirmó ser consciente de la complejidad de situaciones excepcionales como esta, pero insistió en que Renfe no puede dejar a los usuarios sin alternativa y este tipo de cuestiones están dejando de ser excepcionales para ser frecuentes. «Es inaceptable», consideró.

Aseguró que la Xunta intentó articular el refuerzo de los servicios «con el poco margen de maniobra que teníamos, para tratar de ofrecerles alternativas a las personas afectadas», e incidió en que Renfe no puede anunciar una suspensión indefinida sin ofrecer una propuesta. Por eso, espera que «rectifiquen» y que si continúa la suspensión lleve aparejada una alternativa por parte del Gobierno central como autoridad competente.

Al margen de esta situación puntual, cabe recordar que la Administración autonómica viene reclamando información sobre la situación actual y el mantenimiento preventivo que se está haciendo de la red ferroviaria en Galicia, y si este es el idóneo para adelantarse a la acumulación de defectos, evitar su deterioro progresivo y mantener la calidad del servicio. De este modo, la directora general de Movilidad, incide en que «no se trata solo de gestionar una situación meteorológica dada, sino de ejecutar un mantenimiento preventivo eficaz sobre drenajes y taludes que permita a la red soportarla sin llegar al colapso del servicio», aclara.