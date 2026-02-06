La Xunta da facilidades a los inmigrantes: flexibiliza los requisitos para que se puedan formar

En Galicia, con una población cada vez más envejecida y la natalidad todavía bajo mínimos, escasea la mano de obra y la Xunta se ha lanzado a captar inmigrantes, sobre todo retornados o descendientes, para que ocupen esos puestos vacantes y contribuyan a la dinamización demográfica y económica. La estrategia pasa por dar las máximas facilidades a los extranjeros que se instalen en la comunidad. Así, entre las últimas medidas adoptadas, está la flexibilización de los requisitos que se les exigen a los trabajadores foráneos para participar en cursos formativos.

Según recoge el nuevo plan de formación para personas ocupadas diseñado por la Consellería de Emprego, se permitirá que los trabajadores extranjeros puedan participar en cursos aunque todavía no hayan conseguido la homologación de su título o estén esperando un certificado profesional.

Hasta ahora, para participar en algunas acciones formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se les exigía a los aspirantes que acreditaran un determinado nivel formativo. Sin embargo, los ciudadanos extranjeros que son extracomunitarios se pasan años esperando la homologación de su título debido al atasco de expedientes que hay en el Ministerio de Educación. Esto impide que los trabajadores inmigrantes se formen y puedan tener acceso a otros empleos donde hay mucha demanda.

Es por eso que la Xunta ha decidido flexibilizar este requisito. "No pedimos que ya tengan el certificado profesional expedido, sino que es suficiente con que lo tengan aprobado. Y de la misma manera una persona extranjera podrá formarse si está pendiente de la homologación de un título académico. De esta forma, permitimos su participación y superación de acciones formativas condicionadas a su posterior obtención del certificado o la homologación del título", explican desde la Consellería de Emprego.

El debate sobre la inmigración

Esta política de la Xunta de "brazos abiertos" hacia los inmigrantes contrasta con la postura del PP a nivel nacional, que se ha posicionado en contra de la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, defiende, sin embargo, la postura de Génova: "el modelo de migración tiene que ser ordenado y adaptado al empleo". Pero al mismo tiempo, quiere acelerar la concesión de permisos de trabajo para que los migrantes se incorporen al mercado laboral gallego: “Creo que es muy beneficioso que venga gente aquí a trabajar, que necesitamos, que pueda venir desde el principio hasta el final, como nos gustaría que hubiesen ido todas las personas gallegas que tuvieron que emigrar en su día”.

Es por esta razón que la Xunta ha solicitado al Gobierno la competencia para conceder permisos de trabajo, una potestad que ya tienen los gobiernos de Cataluña y el País Vasco. El Ejecutivo autonómico confía en que la transferencia se haga efectiva ya este año. El objetivo de asumir este traspaso es agilizar la incorporación de trabajadores inmigrantes al mercado laboral gallego. Rueda reconoce que sectores como el agroganadero, el turismo o la construcción necesitan mano de obra.

Dentro de este esfuerzo de la Xunta por atraer mano de obra de otros países, se enmarcan distintas iniciativas dirigidas a facilitar el retorno de gallegos en el exterior o de sus descendientes. Así, este año se convocaron ayudas para captar unas 1.000 familias. Con estas subvenciones se pretende cubrir los gastos iniciales en los que puedan incurrir al establecerse en Galicia. En concreto, dentro del programa Retorna Cualifica Emprego el Gobierno gallego facilita incluso el acceso a una vivienda a las personas que quieran instalarse en la comunidad.

Noticias relacionadas

Además, Emprego activará en 2026 una oficina para atraer a Galicia de forma «ordenada» trabajadores de la diáspora gallega o de terceros países.