Renfe avanza a Rueda que confía en restablecer los trenes en Vigo «posiblemente este fin de semana»

Deshielo institucional para poner fin a una situación inédita. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acaba de contactar con el presidente de Renfe para tratar la crisis ferroviaria que ha dejado más de 100 servicios suprimidos y miles de viajeros tirados en las estaciones de ferrocarril gallegas desde el jueves. El jefe del ejecutivo autonómico «entiende y comparte la necesidad de ser prudentes» pero califica de «inadmisible» la forma en la que se ha gestionado: «sin apenas explicaciones, de forma descoordinada, dejando sin servicio y con falta de comunicación con la Xunta»

Durante la conversación, Álvaro F. Heredia le trasladó que «esperan restablecer el servicio con la mayor brevedad», algo que podría llegar «posiblemente este mismo fin de semana». Para ello serán claves las comprobaciones que en este momento «están acabando»

Rueda concluye deseando que esta previsión se cumpla y que haya un «compromiso de coordinación y transparencia» con el Ministerio de Transportes.

*NOTICIA EN AMPLIACIÓN