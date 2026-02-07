Refuerzo de la Justicia
El TSXG reivindica su capacidad de adaptación en plena ola de reformas
ElpresidentedelTribunalSuperiordeXustizadeGalicia(TSXG),IgnacioPicatosteSueiras,destacóayer,duranteelactodejuramentoopromesaantelaSaladeGobiernodelasdosjuezasyeljuezdela74.ªpromocióndelaCarreraJudicialdestinadosalacomunidad,lacapacidaddelaJusticiaparaadaptarsea«reformasprofundas».Recordóqueel14demarzosecumplen100añosdelacolocacióndelaprimerapiedradelTSXG,símbolodeldesarrollodelaJusticiagallega
