Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rosa, la coruñesa que hizo historia en PasapalabraMundial 2026: Riazor opta a un amistoso de EspañaUna de las churrerías más famosas de A Coruña cumple ocho décadasAtasco del albergue de peregrinos de A CoruñaOtro temporal: viene la borrasca 'Marta'
instagramlinkedin

Refuerzo de la Justicia

El TSXG reivindica su capacidad de adaptación en plena ola de reformas

ElTSXGreivindicasucapacidaddeadaptaciónenplenaoladereformas | LCO

ElTSXGreivindicasucapacidaddeadaptaciónenplenaoladereformas | LCO

ElpresidentedelTribunalSuperiordeXustizadeGalicia(TSXG),IgnacioPicatosteSueiras,destacóayer,duranteelactodejuramentoopromesaantelaSaladeGobiernodelasdosjuezasyeljuezdela74.ªpromocióndelaCarreraJudicialdestinadosalacomunidad,lacapacidaddelaJusticiaparaadaptarsea«reformasprofundas».Recordóqueel14demarzosecumplen100añosdelacolocacióndelaprimerapiedradelTSXG,símbolodeldesarrollodelaJusticiagallega

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents