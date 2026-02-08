Ángeles, vecina de A Coruña, ante una plaga de termitas en su edificio: «Lo vives con angustia, temes que los bichos destrocen tu casa»

Al poco tiempo de estallar la pandemia, todavía con el miedo y la incertidumbre del alcance del COVID en el cuerpo, una plaga estalló en su edificio. Ángeles vive en el cuarto piso de un edificio en la zona de la plaza de España. Tres plantas más abajo, un marco de la puerta dio la voz de alarma. La familia que vivía entonces en alquiler en la vivienda avisó a los propietarios de que había unos bichos que, literalmente, habían engullido parte de ese marco que ya sonaba a hueco.

«Debían llevar ya tiempo, porque cuando llamaron a una empresa para ver qué ocurría, comprobaron que también había túneles de termitas en los rodapiés», relata Ángeles aún con «repelús» en el cuerpo recordando cómo ella examinó a fondo su vivienda para comprobar que no había ningún bicho amenazante. «Lo vives con angustia, temes que los bichos acaben devorando las puertas, el suelo de madera, los muebles… Siempre tienes la duda de si pueden estar en túneles que no ves y que la colonia llegue también a tu casa y la destrocen», relata.

Afortunadamente, el único inmueble afectado fue el primero del edificio, en el que los propietarios acometieron una reforma del piso. «La empresa erradicó la plaga y desde entonces nunca más hubo bichos en el inmueble», recuerda.

¿El foco? Según le comentaron los técnicos durante el examen de la zona, todo apunta a que el termitero procedía de una casa antigua con un muro de piedra colindante que tenía una terraza. «La humedad de la zona favoreció la colonia y acabó entrando en la vivienda de nuestro edificio», explica Ángeles.