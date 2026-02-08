Martín Alemparte, director de Agacal: "La escuela de pastores ayudará a desarrollar el sector ovino y caprino de Galicia"

¿En qué consiste y cómo surge la Escuela de Pastores?

Surge de cero porque es un concepto nuevo en Galicia. No deja de ser una formación específica para montar, gestionar, dirigir o trabajar en una ganadería extensiva de ovino y caprino, un sector en el que no había este tipo de formación profesional. Se enmarca dentro de lo que llamamos Aptitude Empresarial Agraria, para formar a profesionales que se quieren incorporar al campo. Los cursos más habituales de ganado son los de vacuno, pero ahora vamos a adaptar esa formación a ovino y caprino.

¿Dónde se impartirán las clases?

La Consellería do Medio Rural está impulsando la puesta en marcha de la escuela porque somos los que tenemos capacidad de formar a gente y expedir el título que capacita para dirigir o trabajar en una explotación agrícola, pero es una iniciativa que nace del sector, a través de la asociación Ovica, que quieren animar así a la gente a incorporarse al campo. Ellos detectaron esta necesidad y se presentaron a un proyecto de obra social de La Caixa para acceder a la financiación. El plan estaba asociado a zonas rurales despobladas, por eso se elige como área de actuación 19 ayuntamientos de Ourense, y en concreto las clases teóricas se impartirán en uno de ellos, en la sede del Inorde de Xinzo, con el apoyo de la Diputación.

Cuando hablamos de pastores pensamos en una persona con una vara y un rebaño, pero hoy son empresarios agrarios

¿Cómo se articulará la formación?

Son 250 horas teóricas, repartidas en ocho módulos. De ellos, tres son sempresenciales, en los que vas un día y el resto se hace desde casa; y los otros cinco módulos sí requieren presencia un máximo de dos días a la semana, flexible para para que la gente pueda formar y trabajar a la vez. Pero a mayores, la Escuela de Pastores de Galicia impartirá 320 horas de formación práctica y residencia en explotaciones de Ovica. Con la parte teórica ya adquieres el título de Aptitude Empresarial Agraria, pero a mayores aquí vas a tener la posibilidad de realizar prácticas en ganaderías en alguno de los 19 municipios implicados. Es una oportunidad poder tener es aformación en situaciones reales y de forma gratuita.

¿Qué materias se abordarán?

Hay un ciclo de gestión técnico-económica de una explotación que es fundamental, cuestiones de trazabilidad y comercialización, riesgos laborales, sensibillización ambiental, agrotecnología, sanidad animal, manejo, producción, forrajes y alimentación... Tendemos a pensar cuando hablamos de pastores de una persona con un palo y un rebaño, pero hoy en día son empresarios agrarios. Hay que cambiar el chip y transmitir ese cambio de perfil a la sociedad.

¿Quién impartirá las clases?

Profesionales de diferentes entidades y formadores que trabajan ya con Agacal. E incluso habrá perfiles de la propia Axencia e incluso algún módulo se encargará a personal de Ovica. Todo serán formadores relacionados con el sector.

Presentación de la primera Escuela de Pastores de Galicia. / Cedida

¿Detectaba el sector una demanda de este perfil profesional?

Sí. Hoy tenemos ya 25 inscritos, lo que confirma que podía haber esa necesidad. Y lo cierto es que para nosotros esa respuesta tan buena es un aliciente a la hora de poner en marcha algo específico para formar al sector ovino y caprino. Los alcaldes de los ayuntamientos implicados también están haciendo una gran promoción de la Escuela de Pastores, porque también están interesados en su éxito.

Con es respuesta inicial, ¿es optimista de cara al futuro?

Creo que lo relevante de la escuela, si lo pensamos bien, es que abre la puerta a la profesionalización del sector. Si hay gente que se quiere dedicar al ovino y el caprino en Galicia, de leche, de carne, de derivados... nosotros pondremos las herramientas para que, por lo menos, que no sea por falta de formación. Pero además lo hacemos de forma veraz, sin poner paños calientes: en las prácticas verán a qué se enferenta una explotación en extensivo en su día a día. En todo caso, se abre una oportunidad que puede ser un punto de inflexión para desarrollar un sector que en Galicia tiene potencial pero no acaba de arrancar. Con esta escuela se puede garantizar el relevo generacional o el crecimiento de explotaciones ya existentes. Tenemos gente joven y menos joven que se puede incorporar, extranjeros que están aquí y tienen en la escuela una vía de formación oficial... Y ya no hablemos de la otra variable: pensar en clave de gestión de territorio, porque al final se trata de gestionar biomasa en el monte para combatir los incendios, poniendo a producir el terreno.

La escuela abre la puerta a profesionalizar el sector, pero también ayuda a gestionar el territorio frente al fuego

¿Es una experiencia exportable a otros lugares de Galicia?

Sí, a cualquier sitio. Se puede implementar la escuela en cualquier zona. De momento vamos a esperar a ver cómo se soluciona este curso, a ver si esta expectativa inicial tiene continuidad... Creo que este año puede ser un buen termómetro.