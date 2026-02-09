Empresarios del Noroeste redoblan su presión y recurren a la UE para acelerar el Corredor Atlántico

Los empresarios de Galicia, Asturias y Castilla y León han decidido intensificar su presión sobre el Gobierno para que acelere la ejecución del Corredor Atlántico, un proyecto clave para modernizar la red ferroviaria de estos territorios y mejorar su competitividad. Tras mantener varios encuentros en los últimos meses, las patronales planean llevar ahora sus reivindicaciones a Bruselas, donde prevén una reunión con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch. Antes recalarán en Madrid para buscar el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Así lo avanzaron esta mañana el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla y León, Juan María Vallejo, tras mantener una reunión de coordinación y seguimiento del Corredor Atlántico Norte en la capital leonesa en la que han puesto de manifiesto la "unión patronal sin ninguna fisura".

"La única forma de ser proactivos es no esperar, sino adelantarnos", señaló el presidente de los empresarios de Castilla y León. "Existen años de retraso respecto a otras zonas", justificó la asturiana. Por esa razón acordaron "intensificar su labor fuera" porque, aunque reconocen avances, "hay que posicionarse rápido para que el Noroeste no quede relegado frente a otros territorios". El presidente de la CEG recordó que es una infraestructura "prioritaria" para la competitividad de las empresas.

Reivindicaciones

Las patronales gallega, asturiana y leonesa reclaman al Gobierno que apruebe ya el Plan Director y cree una comisión de seguimiento público-privada "con interlocución sistemática entre el Ministerio y las administraciones afectadas". Defienden además que se haga "una planificación equilibrada" para que el Noroeste no quede fuera de los plazos previstos en la Red Transeuropea de Transportes que estipula que la red básica debe estar completada en 2030 y la red global en 2050.

Para monitorizar el estado de los proyectos del Corredor Atlántico, los empresarios anunciaron la creación de un "Plan Director Gemelo" del Corredor Atlántico Norte, que servirá para concretar en qué estado se encuentran las actuaciones, las previsiones de ejecución y el estado en que se encontrarán las iniciativas en 2030.

Juan Manuel Vieites recordó que, en el caso de Galicia, es "imprescindible" concluir la interconexión de los principales puertos de Galicia con el ferrocarril de mercancías y que se impulse la conexión Vigo-Ourense-Monforte, así como adelantar la de A Coruña-Lugo-Monforte (esta última realizando las adaptaciones necesarias en la vía como su electrificación).