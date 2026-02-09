Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de buses interurbanos y escolares: ya hay fechaOs Rosales busca más vida sin perder la calmaDesprendimiento en la playa de As LapasEntrevista a Cándido Hermida, ebanista y empresario
instagramlinkedin

Un funcionario en la cárcel de Teixeiro: “Esto es trabajar en emergencia permanente”

Advierte del aumento de la tensión en los penales gallegos por el traslado de presos extranjeros de otras comunidades

"Es un perfil que genera tensión porque son personas inadaptadas e imprevisibles", apunta

Desde el traspaso de competencias de Prisiones a País Vasco, los traslados a Curtis de reclusos desde Euskadi, en su mayoría magrebíes, se multiplicaron por diez

Traslado de presos a Teixeiro, a la entrada del centro penitenciario.

Traslado de presos a Teixeiro, a la entrada del centro penitenciario. / Eliseo Trigo

R. Prieto

A Coruña

La cárcel de Teixeiro vive al límite. Y quien lo dice no es un recién llegado. Es un funcionario con casi treinta años de servicio, desde el mismo día en que el penal abrió sus puertas en Curtis. Tres décadas que le permiten resumir el presente de los centros penitenciarios gallegos en una frase que pesa: "Estamos en emergencia, tensión y alerta permanente".

Galicia tiene hoy un 20% más de presos que hace cinco años. Más internos, menos recursos y un perfil que ha cambiado y que se ha convertido en un foco de conflictos entre rejas. "Antes conocías al recluso. Sabías cómo tratarlo. Ahora llegan cada vez más presos extranjeros, en su mayoría de origen magrebí. Es un perfil de internos totalmente inadaptados, con trastornos psiquiátricos y una medicación altísima. Son más imprevisibles", advierte.

A esa tensión creciente se suma un fenómeno que los funcionarios llevan tiempo señalando: la llegada masiva de internos procedentes del País Vasco, un flujo que se ha disparado desde el traspaso de competencias penitenciarias al Gobierno de Euskadi en el año 2021. "Se ha multiplicado por diez el número de presos que llegan desde País Vasco a Galicia", detalla el veterano trabajador. Y ese cambio, asegura, ha alterado por completo la dinámica de los módulos.

Es un cóctel molotov, sostienen los trabajadores: más población, más reincidencia y perfiles mucho más difíciles, que altera el equilibrio de cada módulo y que se convierte en un foco de tensiones, conflictos y, en consecuencia, peleas.

Los sindicatos coinciden al denunciar que la política de permisos impulsada desde Madrid ha generado un efecto de puerta giratoria. "Con ese ‘todos a la calle’ lo único que pasa es que los mismos internos entran y salen sin parar. Salen, reinciden y vuelven a entrar. Una y otra vez", relatan.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, la plantilla envejece. Y los nuevos funcionarios que llegan lo hacen con un enfoque muy distinto al de quienes sostuvieron la prisión durante décadas. Entran con una relación mucho más fría con el oficio, apuntan funcionarios en Teixeiro, sin esa implicación que antes se daba por sentada y con una manera de entender el trabajo más ajustada al horario que a la vida penitenciaria, lo que introduce un cambio silencioso pero profundo en la dinámica interna. "Se nota en los módulos, donde la experiencia se jubila", lamentan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
  3. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  4. Un preso de Teixeiro destroza la tibia a un funcionario que intervino en una pelea
  5. El invierno dispara las alertas por termitas: devoran la ciudad y el rural
  6. La Xunta cursa tres sanciones al mes por fraude a titulares de vivienda protegida
  7. Las claves del sector para abaratar la vivienda: dividir pisos amplios e industrialización de las obras
  8. La Xunta anuncia un giro histórico en el SAF: 150 millones más con casi el doble por hora hasta 2028

Tráfico vigilará esta semana camiones y autobuses

Un funcionario en la cárcel de Teixeiro: “Esto es trabajar en emergencia permanente”

Un funcionario en la cárcel de Teixeiro: “Esto es trabajar en emergencia permanente”

Las prisiones gallegas al borde del colapso: la población reclusa crece en cinco años más de un 20%

Las prisiones gallegas al borde del colapso: la población reclusa crece en cinco años más de un 20%

La Xunta manda las comarcas al cajón 30 años después

La Xunta manda las comarcas al cajón 30 años después

Tripulantes de más, pesca en zonas prohibidas, maniobra negligente: las claves del escrito de la fiscal del 'Pitanxo'

Tripulantes de más, pesca en zonas prohibidas, maniobra negligente: las claves del escrito de la fiscal del 'Pitanxo'

Martín Alemparte, director de Agacal: "La escuela de pastores ayudará a desarrollar el sector ovino y caprino de Galicia"

Martín Alemparte, director de Agacal: "La escuela de pastores ayudará a desarrollar el sector ovino y caprino de Galicia"

El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua

El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua

El invierno dispara las alertas por termitas: devoran la ciudad y el rural

Tracking Pixel Contents