Interceptado tras circular ebrio y en sentido contrario por la autovía de As Pontes

La Guardia Civil de A Coruña investiga a un conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, por circular en sentido contrario y conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una tasa de alcohol superior a la máxima legal. El aviso de varios particulares al centro de emergencias 112 Galicia el pasado viernes, sobre las 21.20 horas, dio la alerta de la presencia de un vehículo que circulaba por la autovía AG64 de As Pontes en sentido contrario, a la altura del kilómetro 36. Según los alertantes, el turismo circulaba en sentido Ferrol utilizando los dos carriles reservados para la circulación en sentido Vilalba.

El centro de gestión del tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT) activó mecanismos de advertencia a los usuarios de la vía para evitar una posible colisión con los vehículos que circulaban correctamente.

El vehículo fue localizado tras sufrir una salida de vía a la altura de Penapurreira (kilómetro 31 de la AG64) y, tras recibir el alto, su conductor fue sometido a las pruebas de alcoholemia, en las que arrojó un resultado superior a la tasa máxima permitida.

Hasta el lugar se desplazaron además patrullas de Tráfico de Ferrol, que restablecieron la normalidad en la circulación, así como el equipo de investigación de siniestro viales de Santiago de Compostela, que asumió la instrucción de las diligencias.