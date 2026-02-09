Renfe cifra en un 11,6% el seguimiento de la huelga y los sindicatos lo sitúan en el 80%

Renfe ha cifrado en un 11,6% el porcentaje de la plantilla que está secundando la huelga en el turno de mañana en toda su operativa, incluyendo todos los servicios de pasajeros y de mercancías, así como el resto de actividades en talleres. Por su parte, CGT-Galicia lo sitúa en el 80% del personal que puede ir al paro en la comunidad gallega, toda vez que hay decretados servicios mínimos.

Fuentes de la empresa pública añaden que el seguimiento acumulado entre el turno de noche y de mañana asciende al 11,2% en esta huelga convocada por Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF-Intersindical y Alferro, que también afecta al resto de los operadores y a todo el sector en su conjunto.

Por ahora, la huelga está provocando que el servicio ferroviario esté registrando algunas cancelaciones y retrasos esta mañana del lunes. En la alta velocidad, la lista de servicios mínimos del 73% excluía a 272 trenes de Renfe a lo largo de los tres días de huelga, por lo que esos servicios no están garantizados.

En la media distancia, 683 servicios no están garantizados, en aplicación de los servicios mínimos decretados del 65% (operarán 1.277 de 1.960); en cercanías funcionarán el 50% en hora valle y el 75% en hora punta (en Cataluña será entre el 33% y 66%); y en mercancías, solo el 21%.

Renfe recuerda que las reivindicaciones de estos paros están orientadas a exigir un incremento de la inversión en seguridad y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, así como la adopción de actuaciones de diagnóstico y prevención sobre la red.

La huelga provoca retrasos, pero se cumplen los servicios mínimos

La huelga está provocando retrasos en trenes en Galicia, donde los servicios mínimos se están prestando, según informan fuentes de Renfe consultadas por Europa Press.

Más allá de las demoras que admite la propia operadora en la comunidad gallega, fuentes sindicales apuntan a algún retraso más destacable como el del tren '09083', que salió 44 minutos tarde de A Coruña "por falta de disponibilidad de material al estar el personal que lo tenía que preparar en huelga".

También señalan que el servicio '09082' dejó Vigo 75 minutos tarde como consecuencia del paro del personal del taller de Redondela, que lo debía revisar antes de su puesta en vía.

La huelga del sector ferroviario convocada para este lunes, el martes 10 y el miércoles 11 de febrero mantendrá el 65% de los trenes de media distancia (MD) y el 73% de la alta velocidad (AV), según recoge el decreto firmado por el Ministerio de Transportes, consultable desde la web del operador público.

Esta reducción de las frecuencias se produce después de que, desde el jueves y durante las siguientes 72 horas, estuviesen suspendidas todas las frecuencias con origen o destino Vigo, que se han ido recuperando progresivamente desde la noche del sábado. Al mediodía del domingo, casi todos los servicios han sido reestablecidos.

Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Reclaman más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.

Los servicios mínimos

En el caso de Galicia, en la línea A Coruña-Ourense, este lunes circularán los trenes de las 05.50 horas, 07.05, 08.12, 11.25, 13.35, 15.10, 17.15 y 21.00. En el sentido contrario, funcionarán los de las 06.40, 07.50, 09.55, 12.40, 14.25, 15.30, 16.40, 19.00 y 19.50.

En la conexión Vigo Urzaiz-A Coruña saldrán trenes a las 05.08, 06.34, 08.00, 10.35, 13.40, 14.30, 16.30, 17.40, 18.15, 19.35 y 21.50. En la otra dirección, operarán convoyes a las 07.00, 08.00, 09.00, 11.06, 12.00, 14.05, 15.00, 17.00, 18.00 y 21.40.

Mientras, en la línea regional Vigo Guixar-A Coruña, funcionarán los trenes con salida a las 09.15, 12.31, 15.00 y 20.28. A la inversa, circularán ferrocarriles a las 05.30, 09.39, 12.45, 15.39 y 19.08.

Noticias relacionadas

El resto de los servicios mínimos decretados para Galicia y resto de comunidades autónomas pueden consultarse desde la web de Renfe, donde está disponible el decreto del Ministerio de Transportes que los regula.