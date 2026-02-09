¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña comienza la semana sin cambios significativos en la situación meteorológica, con lluvias y un ligero ascenso de las temperaturas.

La predicción meteorológica señala que Galicia a se mantendrá el lunes en la influencia de las bajas presiones con vientos del sudoeste. Se esperan cielos nubosos con lluvias intensas.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con máximas de 17 grados en A Coruña, y el viento soplará moderado del sudoeste, con intervalos fuertes en el litoral y zonas altas.

Hay aviso amarillo en el litoral, por vientos de hasta 61 km/h y mar combinado de entre cuatro y cinco metros hacia el final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: