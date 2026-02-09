Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de buses interurbanos y escolares: ya hay fechaOs Rosales busca más vida sin perder la calmaDesprendimiento en la playa de As LapasEntrevista a Cándido Hermida, ebanista y empresario
instagramlinkedin

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Comienza la semana con lluvias y un ligero ascenso de las temperaturas

Jornada lluviosa en A Coruña.

Jornada lluviosa en A Coruña. / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña comienza la semana sin cambios significativos en la situación meteorológica, con lluvias y un ligero ascenso de las temperaturas.

La predicción meteorológica señala que Galicia a se mantendrá el lunes en la influencia de las bajas presiones con vientos del sudoeste. Se esperan cielos nubosos con lluvias intensas.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con máximas de 17 grados en A Coruña, y el viento soplará moderado del sudoeste, con intervalos fuertes en el litoral y zonas altas.

Hay aviso amarillo en el litoral, por vientos de hasta 61 km/h y mar combinado de entre cuatro y cinco metros hacia el final del día.

Noticias relacionadas

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 13°C 17°C
  • Lugo 9°C 14°C
  • Vigo 13°C 15°C
  • Ferrol 11°C 14°C
  • Santiago 9°C 12°C
  • Pontevedra 11°C 15°C
  • Ourense 10°C 15°C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents