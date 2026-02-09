Tráfico cerca al transporte pesado en Galicia: más de 600 controles cada día

Tráfico pone esta semana bajo la lupa a camiones y autobuses. Permisos y autorizaciones —tanto del vehículo como del conductor—, deficiencias técnicas desde el chasis hasta los neumáticos, tiempos de descanso, velocidad o presencia de alcohol y/o drogas… Serán las principales infracciones perseguidas durante este operativo especial de vigilancia, que se prolongará hasta el domingo. Son, además, las más habituales en un sector que en Galicia suma más de 15.800 empresas de transporte de mercancías y autobuses (tanto en líneas regulares como no regulares). Durante esta campaña se esperan realizar una cifra de controles similar a la del año pasado: más de 4.200, lo que supone una media de 600 cada día.

Con el objetivo de reducir la siniestralidad de unos vehículos que, por su carga y peso, pueden provocar desenlaces especialmente graves, las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico estarán a pie de carretera con una premisa clara: tolerancia cero con los comportamientos de riesgo, según avanzó este lunes la delegación del Gobierno en Galicia.

Los datos justifican el refuerzo de la vigilancia. A la espera de cerrar los datos de 2025, desde 2020 han fallecido en las carreteras gallegas tres personas en camiones de menos de 3.500 kilos y ocho en vehículos de mayor tonelaje. A ellos se suman las siete víctimas mortales del accidente de autobús en Nochebuena de 2022, al caer al río Lérez. En total, 18 fallecidos en siniestros con camiones o autobuses implicados en siniestros ocurridos en las carreteras gallegas. Este análisis revela un patrón claro: pocos accidentes, pero muy letales. Dieciocho fallecidos desde 2020 en siniestros con camiones o autobuses implicados no es una cifra alta en volumen, pero sí en gravedad.

El peso y la inercia de estos vehículos convierten cualquier error en un desenlace grave. Un camión de más de 3.500 kilos necesita mucha más distancia para frenar, responde peor ante maniobras bruscas y multiplica el efecto de una distracción o un exceso de velocidad. Cuando el accidente se produce, el resultado suele ser desproporcionado: más víctimas, más daños materiales y un mayor colapso de la vía.

En autobuses, el impacto es doble. No solo se trata del tamaño del vehículo, sino de la carga humana que transporta. Un solo siniestro puede concentrar decenas de afectados, como demostró el accidente del Lérez en 2022. La dimensión emocional y social de un siniestro así es enorme: familias enteras afectadas, comunidades conmocionadas y un escrutinio público inmediato.

La campaña anterior

En febrero de 2025, la Guardia Civil controló 4.072 camiones y 206 autobuses en Galicia. Las denuncias alcanzaron a 682 camiones y 32 autobuses, lo que se traduce una tasa infractora del 17% y 15%, respectivamente. Los fallos más repetidos: documentación incorrecta, deficiencias en chasis y accesorios y exceso de peso.

Noticias relacionadas

La presión de la DGT sobre este sector responde a esa realidad: un solo control que detecta un camión con neumáticos en mal estado o un conductor agotado puede evitar una tragedia. La vigilancia busca cortar la cadena de fallos antes de que llegue al punto crítico. En transporte pesado, la prevención no es una recomendación: es un salvavidas.