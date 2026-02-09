Campaña
Tráfico vigilará esta semana camiones y autobuses
La Dirección General de Tráfico (DGT) llevará a cabo desde este lunes, 9 de febrero, y hasta el domingo, 15, una nueva campaña de vigilancia y control de tráfico centrada en la supervisión de camiones y autobuses.
La campaña propone como estrategia fundamental la «tolerancia cero con los comportamientos de riesgo» vigilando para ello las causas concurrentes más habituales en la siniestralidad como pueden ser las distracciones, la velocidad y el consumo de alcohol u otras drogas.
Así, se prestará especial atención a la documentación del vehículo, a su correcta habilitación e inspección. También, se revisarán los tiempos estipulados de conducción y descanso, así como los excesos de velocidad y el consumo de alcohol o drogas. n
