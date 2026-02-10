La CGT se desmarca del acuerdo con el resto de sindicatos y mantiene la huelga de trenes en Galicia

Un par de horas con cancelaciones, retrasos e incertidumbre fueron suficientes para llegar a un acuerdo en el Paseo de la Castellana. Los sindicatos mayoritarios desconvocaron ayer por la tarde la huelga ferroviaria prevista hasta el miércoles después de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes. El texto ratificado por CCOO, UGT y Semaf contempla un aumento del 40% en el mantenimiento de la red actual y la creación de 3.600 puestos de trabajo adicionales en Adif y Renfe. Sin embargo, el retorno de la normalidad en la movilidad no será total ya que el Sindicato Ferroviario y la CGT —con una representación notable en Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra— no lo han aceptado. Esta última asegura que no lo hará «sin un análisis riguroso, profendo y honesto», siendo la propuesta «un parche» que no cambia el modelo.

El sindicato defendió que «hacía tiempo que la ciudadanía no respaldaba con tanta claridad» sus reivindicaciones y apuntó a la privatización, la carga de trabajo y falta de protocolos como materias a mejorar. Entre las quejas al texto acordado están su vinculación con los Presupuestos Generales del Estado, por lo que su implantación estaría condicionada a acuerdos políticos que parecen lejanos. Es por ello que no se descarta que durante este martes se produzcan nuevas cancelaciones y retrasos en varios servicios, ya que el seguimiento según esta central en los turnos del lunes fue del 80% entre sus trabajadores.

La noticia llegaba después de otra jornada negra para la movilidad en Galicia. Si en las 72 horas entre la noche del miércoles y la de sábado Vigo sufrió un aislamiento ferroviario inédito con más de 150 servicios cancelados, para estos días se esperaba la cancelación de otros 36 y casi 9.000 plazas. Fuera de los servicios mínimos —del 60% en Media Distancia y 75% en Alta Velocidad— quedaron los regionales que comunican la estación de Vigo-Guixar y Santiago, el Tren Celta con Oporto y dos frecuencias de AVE —una por sentido— con Madrid-Chamartín. A lo largo de la mañana se registraron demoras de hasta 75 minutos en el Eje Atlántico «por falta de disponibilidad de material al estar el personal que lo tenía que preparar en huelga», llegando a trasladarse en autocar algunas frecuencias como el Media Distancia de las 10.35 horas o el último AVE del día, que fue por carretera hasta Ourense.

La Xunta fletó 98 autocares

El corte ferroviario vivido de jueves a sábado en Vigo continúa marcando el debate político.El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reprochado al Ministerio de Transportes la «falta de consideración» con Galicia al no dar alternativas tras la suspensión del transporte ferroviario con origen y destino Vigo, así como entre Ourense-O Carballiño-Santiago, debido al temporal la pasada semana. Así, a preguntas de los medios este lunes, Rueda señaló que este fin de semana la Comunidad tuvo que hacer frente a «la improvisación, el caos y las contradicciones» del Ministerio, que decidió «dejar a los gallegos sin conexión ferroviaria y sin dar ninguna alternativa», mientras que en Cataluña, ha apuntado, «se preocuparon de dar alternativas».

Noticias relacionadas

Ante esta situación, Rueda explicó que la el ejecutivo autonómico puso «98 buses de refuerzo con casi 4.200 plazas» y señaló que si fuese necesario volver a hacerlo espera tener «más información y más comunicación de las causas» para poder «afrontar las consecuencias». «Espero que se nos dé información e intentaremos, por supuesto, reforzar los servicios para poder ayudar a esos viajeros que se ven privados de ese medio de transporte sobre el que la Xunta no tiene ninguna competencia», aseveró.n