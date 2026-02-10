Llega un nuevo frente a Galicia: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?

Sin cambios significativos en la situación meteorológica. Galicia ha comenzado la semana con cielos nubosos y precipitaciones y este martes llega un nuevo frente a la comunidad que dejará lluvias más persistentes en la mitad sur al tiempo que suben las temperaturas y, con ello, la cota de nieve y los deshielos, añadiendo presión a unos ríos y cauces ya saturados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), está activo desde esta madrugada en el interior de Pontevedra un fenómeno meteorológico adverso por precipitaciones acumuladas en 12 horas de más de 80 metros cuadrados.

Ante las fuertes lluvias, la Xunta recomienda circular con precaución e informarse previamente del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan anegarse y alejarse de los cauces de los ríos. Ayer se mantenía la vigilancia sobre diez por posibles desbordamientos. En la provincia de A Coruña, el foco está puesto en los ríos Mero (Cambre y Betanzos), Valiñas (Abegondo), Barcés (Abegondo) y Tambre (Oroso y Trazo). En Pontevedra, están en seguimiento los ríos Gallo (Cuntis), Lérez (Pontevedra) y Maceiras (Redondela) y en la provincia de Ourense el Miño (A Peroxa y Miño) y Limia (Bande).

Un frente muy activo este martes

Hoy, un frente muy activo afectará a la comunidad en la primera mitad del día, dejando cielos muy nubosos con precipitaciones localmente fuertes. Por ello la alerta naranja por lluvias en el interior de Pontevedra, a la que se suma otra de ese mismo nivel por el temporal costero en el noroeste y oeste del litoral de A Coruña y en A Mariña (Lugo).

La Comisión Escolar de Alertas ha suspendido durante toda la jornada del martes las actividades en el exterior de los centros educativos de 16 concellos de la zona Interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Mientras, Salvamento Marítimo ha comunicado que las condiciones meteorológicas adversas impiden el acceso al pesquero Itoiz, que permanece a la deriva desde este lunes a 24 millas náuticas al norte de Cabo Ortegal, en Cariño (A Coruña).

Las temperaturas, según la predicción de MeteoGalicia, experimentarán hoy un ligero ascenso (entre los 12 y los 15ºC en Santiago), mientras que los vientos soplarán del suroeste, moderados en general, fuertes en el litoral y zonas altas.

Estado del río Tambre en A Ponte Maceira, entre Ames y Negreira, este lunes por la mañana / ECG

¿Cómo evolucionará el tiempo esta semana?

En la fachada atlántica las previsiones apuntan a varios días encadenados de precipitaciones y chubascos, con episodios puntualmente más intensos entre el martes y el viernes. Meteogalicia recogía esta mañana en su web un aviso de nivel rojo por olas de 8 metros en A Coruña este miércoles a partir de las 21.00h. En las últimas horas esta alerta ha bajado a nivel naranja por olas de hasta 8 metros.

Y en el interior de Galicia se espera un escenario marcado también por la inestabilidad atmosférica, especialmente en Ourense, con lluvia intermitente y descensos térmicos a mitad de semana: máximas moderadas y mínimas más bajas a partir del miércoles.

A partir del jueves aumenta la incertidumbre. En Galicia, un nuevo frente dará lugar por la tarde a lluvias fuertes y temperaturas más bajas, pero con la cota de nieve alta y heladas solo en montañas.

Hasta finales de semana persistirá la influencia de las bajas presiones, con viento del suroeste y una alta probabilidad de lluvia el viernes. El sábado por fin cambia la tendencia: se espera una jornada de tiempo más seco. Solo será una breve tregua porque los frentes volverán a entrar en Galicia a partir del domingo.