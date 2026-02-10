El mal tiempo complica la situación del pesquero a la deriva al norte de Ortegal

Salvamento Marítimo ha comunicado este martes que las condiciones meteorológicas adversas impiden el acceso al pesquero Itoiz, que permanece a la deriva desde este lunes a 24 millas náuticas al norte de Cabo Ortegal, en Cariño (A Coruña). Los siete tripulantes de este buque fueron rescatados este lunes. El departamento público ha asegurado que el buque sufrió la inundación de su zona de pesca y ha señalado que mantiene en el entorno al barco María Pita en el marco del despliegue de ayuda.

Al mismo tiempo, ha destacado que se activaron "radioavisos a navegantes para evitar" que esta incidencia "afecte a la seguridad de la navegación de otros buques mientras el pesquero continúe a flote".

Salvamento ha resaltado que la Capitanía Marítima de Ferrol ha asumido la dirección de la emergencia, en cuyo marco ha pedido al armador "un plan de salvamento para la recuperación del barco".

Alerta naranja y dos escenarios posibles

Al respecto, ha indicado que en las próximas 72 horas se esperan en la zona "fenómenos meteorológicos adversos, con alerta naranja, mar gruesa de 5 a 6 metros y viento con fuerza de 31 nudos", además de olas de 5 metros de altura y mar de fondo del noroeste.

Así, ha reconocido que se "barajan dos escenarios, que el pesquero se hunda en la zona o siga derivando hacia el Cantábrico", por lo que mantiene un operativo que coordina su centro de Fisterra (A Coruña) bajo la dirección de la Capitanía Marítima ferrolana.

Los siete tripulantes del pesquero fueron rescatados el lunes cuando se encontraba muy escorado a 30 millas al norte de A Coruña por la embarcación 'Abra de Muxía', después de que el patrón del 'Itoiz' ordenase la evacuación en una balsa salvavidas.