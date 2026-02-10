El viento y el oleaje obligan a activar la alerta naranja en A Coruña
Durante la madrugada del jueves, ascenderá a nivel rojo por olas superiores a los ocho metros
La cadena de temporales vuelve a intensificarse a partir de este miércoles. Desde media mañana, se esperan en el noroeste de A Coruña vientos de hasta 100 km/h y fenómenos costeros que dejarán mar combinada del oeste con olas de seis metros, que podrán aumentar por la tarde a ocho metros, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El fenómeno meteorológico adverso obliga a activar la alerta naranja y a suspender las actividades en el exterior de 38 centros educativos de la zona noroeste de A Coruña. La Xunta ha anunciado también la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior en los ayuntamientos afectados, así como en el mar por el temporal costero.
La Dirección Xeral de Emerxencias Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, de diques, rompientes y paseos marítimos. También solicita extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y de las personas.
Alerta roja el jueves
MeteoGalicia ha activado un aviso rojo por olas en el noroeste de A Coruña y en el litoral de la Costa da Morte para la madrugada del jueves. Según se recoge en su web, se esperan olas superiores a los ocho metros entre las 00.00 horas y las 06.00 horas del jueves.
Plan especial ante inundaciones
El plan especial ante el riesgo de inundaciones (Inungal) mantiene en nivel rojo al río Mandeo, en Coirós, por elevado caudal y riesgo de desbordamiento. En nivel naranja, se encuentran el río Mero en Cambre, el Anllóns en Abegondo y el Cambeda en Vimianzo, según indica la Axencia Galega de Emerxencias (Axega).
El plan Inungal está activo en fase de preemergencia desde el 20 de enero para hacer el seguimiento y control de los caudales de los ríos gallegos.
