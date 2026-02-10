La Xunta invertirá 2.000 millones para alcanzar un parque de 10.000 viviendas públicas en 2030

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presidió este martes la firma del II Pacto de Vivenda de Galicia 2026-2030, una hoja de ruta estratégica para, tal y como explicó, «alcanzar las 10.000 viviendas públicas en el año 2030», lo que requiere un esfuerzo inversor directo por parte de la administración autonómica de casi 2.000 millones de euros.

«Después de mucho análisis, después de mucho diálogo, planificación, ejecución y colaboración, se ha llegado a este consenso que acabamos de firmar y a partir de ahora lo que toca es cumplir», aseguró, haciendo referencia a que el acuerdo nace «de los compromisos serios y firmes» con el sector, en el marco del Observatorio da Vivenda, y pone el foco en la construcción, la rehabilitación y la gestión de suelo residencial en colaboración con los ayuntamientos. En este sentido, Rueda agradeció su compromiso a los 16 municipios «que ahora mismo están colaborando» y que han cedido parcelas gratuitamente a la Xunta para construir nuevos hogares.

En este sentido, recordó el objetivo marcado por la Xunta al inicio de la legislatura de duplicar el parque público de vivienda para pasar de 4.000 a 8.000 inmuebles en 2028. Además, señaló que el Goberno galego tiene actualmente 3.000 viviendas en marcha en alguna fase de ejecución, a las que se sumarán antes de que termine el año 1.000 más. De hecho, en 2026 ya habrá familias que reciban las llaves de su hogar.

Este II Pacto de Vivenda de Galicia, que da continuidad al anterior plan iniciado en 2021 –que tuvo una ejecución de un 97,8%–, establece un compromiso presupuestario «sin precedentes» para garantizar el derecho a la vivienda. Así, recalcó también que el éxito de esta planificación reside en la colaboración público-privada, estimando que el pacto movilizará unos «5.000 millones de euros de inversión privada y permitirá generar o mantener cerca de 60.000 puestos de trabajo» en toda Galicia. Por lo tanto, este II Pacto va a movilizar, entre fondos públicos y privados, unos 7.000 millones de euros. «Es un enorme reto a todos los niveles», aseguró, al tiempo que afirmó que servirá para «poner en valor la arquitectura, porque todo esto se puede hacer bien e incluso bonito».

Uno de los puntos clave de esta estrategia es el apoyo específico a la juventud gallega para facilitar su emancipación y proyectos de vida, por lo que se potenciarán nuevas fórmulas «como los alojamientos compartidos». «Galicia Calidade es también esto: hacer vivienda, hacerla en plazo, hacerla bien y después distribuirla bien entre los que más lo necesitan y también entre los que más lo merecen», destacó el presidente.