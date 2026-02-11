Agricultores y ganaderos gallegos toman la capital: «Hoxe vai arder Madrid»

Alrededor de 400 ganaderos, agricultores y demás trabajadores del campo ourensano han llegado esta mañana a Madrid para protestar por el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur. El sector primario, que lleva manifestándose por distintos puntos de la provincia ourensana desde el pasado 29 de diciembre, traslada por primera vez sus manifestaciones fuera de Galicia, en lo que se prevé que sea la movilización más relevante hasta la fecha.

Los trabajadores ourensanos no llegan solos a la capital, sino que participan en una macrotractorada convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primaria (Unaspi), que espera reunir en Madrid a miles de manifestantes llegados de todas partes de España, desde Galicia hasta Andalucía. Estas asociaciones preveían concentrar a 1.500 vehículos agrícolas en la manifestación, pero la resolución gubernativa que se emitió para autorizar las protestas limitó el número a un máximo de 500 tractores presentes en la ciudad. De esta forma, los vehículos autorizados entrarán en Madrid a través de cinco columnas para comenzar su marcha en la Plaza Colón. De allí circularán por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado (sin posibilidad de acceder a la calle Santa Isabel, de Lavapiés, prevista incialmente), para acabar el recorrido frente al Ministerio de Agricultura.

Una comitiva de unas 400 personas y 14 tractores participan en una macrotractorada con participantes de todo el país / David Alján

Del medio millar de tractores que transitarán las calles madrileñas, 14 lo harán llegados desde Ourense cargados en entre 6 y 7 góndolas. Eso sí, la A-52, que los ganaderos bloquean desde el 29 de enero, seguirá cortada: tan solo uno de los tractores que se movilizará en Colón estaba anteriormete en la autovía, mientras que el resto pertenecían a la flota de apoyo que los protestantes guardaban en los aledaños y naves, por lo que la hilera de vehículos agrícolas que impide el paso por la Autovía de las Rías Baixas a la altura de Xinzo de Limia se mantiene prácticamente intacta.

Los responsables de conducir los tractores se desplazaron durante la noche hasta la capital el taxi, pero la gran parte de los ganaderos y agricultores de la provincia termal partieron en autobús. Un aproximado de 200 personas se subieron en siete autocares gratuítos aportados por diferentes concellos de la provincia, como Maceda, Chandrexa de Queixa, Montederramo Castro Caldelas o Allariz. Tras un transbordo desde estas respectivas zonas, la flota salió a las 2 de la madrugada de Xinzo de Limia. A ellos se les suman quienes realizan el viaje en coches particulares y trenes, conformando el global aproximado de 400 manifestantes que estima la Asociación do Sector Primario de Galicia.

La 'toma' de Madrid

La «toma» de Madrid por parte de los ganaderos ourensanos no llega desprevenida, sino tras repetidos avisos en los que planteaban la opción como viable si no se solucionaban sus problemas en Galicia. La primera vez que la idea salió a la luz fue el 14 de enero, tras una reunión insatisfactoria con la conselleira de Medio Rural de la Xunta de Galicia. «A autovía é moi longa e agora os tractores van a 40 km/h. Se hai que ir a Madrid, termos que ir nós, porque sabemos que ninguén nos defende», dictaminaba por aquel entonces Miguel Gómez, ganadero de Maceda y uno de los portavoces de la tractorada.

Diez días más tarde, los ganaderos comenzaron a reclamar una reunión con algún alto cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y poco después trasladaron por segunda vez sus protestas a la A-52. Tras varios días de bloqueo en los que las negociaciones con administraciones no habían avanzado, surgió el debate de movilizarse a Madrid o incrementar la presión en la Subdelegación del Gobierno en Ourense. Finalmente se optó por repartir esfuezos para cubrir ambas acciones, y fue al anunciarlo en redes sociales cuando recibieron la incitación de las uniones de agricultores y ganaderos para sumarse a la macrotractorada en la que este míércoles ya están presentes.

Las protestas de los ganaderos en Ourense vienen marcadas por la entrada a la fuerza que protagonizaron este último jueves en la Subdelegación del Gobierno, tras que a varios trabajadores les llegaran las notificaciones de las multas impuestas por bloquear la N-120 semanas atrás. Tras varias horas de estancia, los ganaderos abandonaron el edificio con un compromiso de reuniones periódicas.

Reclaman una reunión con el Ministerio

Recordamos que la Asociación do Sector Primario de Galicia reclama una reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para trasladarle principalmente su preocupación por la dermatosis nodular contagiosa (DNC), que amenaza a sus rebaños. Los trabajadores del sector primario abogan porque la patología no reciba la catalogación tipo A de la Unión Europea, que obliga a «tomar medidas de erradicación inmediatas tan pronto como se detecte su existencia»; es decir, proceder en muchas ocasiones al sacrificado de la cabaña al completo por un único caso de infección probado.

Además, quieren recibir cuanto antes la autorización para poder vacunar a su ganado contra la enfermedad, algo que ya reclamaban en la reunión que mantuvieron hace tres semanas con la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez Mejuto. «Están esperando informes técnicos que acrediten que a vacinación e outras medidas de control son xustificables. Nós o que pensamos é que cando cheguen eses informes técnicos vai ser tarde. Así o transmitimos, e lle insistimos en que recalque, insista e tome todas as vías posibles para arranxar o problema», comentaba al final de ese encuentro David Frentes, veterinario del rural y uno de los representantes de la manifestación. Además, también pretenden discutir con el Ministro Luis Planas, o su delegación, el incumplimiento de la Lei de Cadea Alimentaria y los recortes que se prevén en la próxima PAC.