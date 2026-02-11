Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido

Un desprendimiento de un talud de unos 20 metros de la Autovía do Morrazo a su paso por Moaña ha dejado una persona herida este miércoles por la mañana, poco antes del mediodía. El suceso ocurrió en el número 36.A de A de Xalde, en la parroquia de San Martiño, cerca del enlace de Cangas, cuando un corrimiento de tierras se vino abajo sobre una vivienda en rehabilitación situada bajo la vía, que quedó completamente sepultada.

El herido es un vecino que ayudaba al propietario en la reforma de la casa, tal y como confirmó después el dueño del inmueble, Lucas Cabaleiro. El hombre herido, de 63 años, quedó atrapado por una pierna entre la tierra desprendida y materiales de construcción del tejado de panel de sándwich , por lo que fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para liberarlo. El hombre permaneció consciente en todo momento aunque refería un fuerte dolor en el pecho y piernas. Fue trasladado en ambulancia para recibir atención sanitaria.

El aviso lo dio un particular que alertó a los servicios de emergencia tras escuchar un estruendo. Hasta el lugar se desplazaron también Bomberos, Policía Local y Urgencias Médicas, que coordinaron la asistencia y las tareas de seguridad en la zona, junto a un amplio despliegue de la Guardia Civil. Tras poner a salvo a la persona herida, tocaba localizar a los animnales del propietario, pero, al menos sólo pudieron rescatar a un gato, muy malherido, pero nada supieron de los otros cuatro ni de la perra «Soledad», por lo que Lucas Cabaleiro, piensa que han muerto sepultados.

El suceso se produce en un contexto de lluvias persistentes durante los últimos días y la llegada este miércoles de una nueva borrasca, Nils, factores que incrementan la inestabilidad del terreno y elevan el riesgo de desprendimientos en taludes próximos a infraestructuras viarias.

Cabaleiro: «Es un doble milagro»

En un primer momento desde el Concello se informó de que la persona herida era un operario, pero el propio dueño explica que se trata de vecino de Isamil (Meira) que le estaba orientando en las obras de rehabilitación que él mismo acometía en la casa. Se trata de una propiedad que heredó de sus abuelos – en donde vivió su abuelo hasta su fallecimiento hace unos diez años- y que estaba reconstruyendo, con licencia municipal, con bloques de cemento y tejado de panel sándwich. La vivienda, que quedó totalmente destruida bajo el aluvión de tierra, tenía una superficie de 50 metros y 100 de porche cubierto en una finca de 1.400 metros. Estaba junto al talud, de unos 20 metros de altura, sólo separada por un estrecho vial de servicio que la tierra atravesó, quedando interrumpido, y arrollando la casa.

Explica que estando en la obra bajó un momento para buscar un material cuando, de repente, escuchó el estruendo. En la subida ya se encontró con un vecino de A Xalde de Arriba que fue el primero en dar la alerta y entraron en la finca, la casa estaba sepultada y la tierra la había desplazado unos diez metros. La persona herida estaba bajo escombros y tierra con medio cuerpo sepultado, aunque le pudieron sacar hasta que llegó la Guardia Civil y concluyó las labores de evacuación. El afectado fue trasladado en ambulancia y trasladado a un hospital en donde, en principio, será operado de rotura de tibia y peroné.

«Es un doble milagro», asegura Lucas Cabaleiro, tanto por el vecino que salvó la vida como por él mismo. De los animales domésticos que tenía, sólo pudieron recuperar a un gato, aunque dice que paralítico debido a los daños, y que los otros cuatro y su perra «Soledad» no aparecieron por lo que sospecha que quedaron sepultados por la tierra, como también gallinas, algunas de las cuales se veían sueltas por la finca, en medio de los efectivos de emergencias y de Carreteras. La intención del propietario era poder empezar a vivir en la casa en este mes de septiembre con su pareja y su hijo de 5 años. No sabe lo que va a ocurrir de ahora en adelante, confía, por el momento, en que Carreteras le indemnice, señala Cabaleiro, todavía con mucho susto en el cuerpo y la ropa llena de tierra de haber participado en el rescate de la persona herida.

La conselleira transmite «tranquilidad»

La conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, llegó al lugar pasadas las 13:30 horas lo más pronto posible después de enterarse de lo sucedido por los medios de Carreteras y ya contactó con la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, ue estaba en la zona desde mediodía. Tras recorrer la propiedad con la directora de la AXI, María Deza; personal de Carreteras, y la regidora, señala que todo apunta a que la causa del desprendimiento de tierra vegetal fue debido a las «fuertes y continuas lluvias» en Galicia y confirmó que como media de precaución se cortó un carril de circulación en la Autovía do Morrazo en sentido a Vigo, aunque no impide el tráfico. El corte comienza en el carril de incorporación a la Autovía desde el enlace de Cangas en Ameixoada. Allegue transmitió tranquilidad a los usuarios de la Autovía.

El derrumbe de tierra se produjo en uno de los taludes que es objeto de reforestación con especies autóctonas por parte de la consellería, aunque desde su departamento descartan que tuviera que ver con este problema.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que nada más conocer lo sucedido, cerca del mediodía, se pusieron en contacto con la AXI y dice que los medios de atención funcionaron bien. Una patrulla de la Guardia Civil acudió de forma rápida al lugar y ya cuando llegó ella junto al teniente de alcaldesa y edil de Obras, Daniel Costas, ya estaba una ambulancia prestando asistencia. Los bomberos también acudieron.

Sobre la posibilidad de que el vecino pueda volver a reconstruir la vivienda junto al talud, la conselleira asegura que habrá que estudiar caso a caso, ver qué medidas deberá adoptar y si es posible la rehabilitación. También señalaron desde Conservación de carreteras que no era un punto conflictivo, ni en el Concello, señala la alcaldesa, había aviso por escorrentía de tierras como en otros puntos sí sucede. El vecino que dio la alerta trasladó que había caído de repente, sin previo aviso, que fue como un colapso repentino, añadió Leticia Santos, que destaca que afortunadamente fue de día como también señaló el propietario que también reconoció que no hubo aviso previo, aunque momentos antes aseguraba que es cierto que su abuelo vivía con miedo desde que se hizo el corredor, hace 20 años, y posteriormente se desdobló en Autovía.