Fallece a los cien años el empresario pobrense Severino Escurís Batalla

El empresario Severino Escurís Batalla, presidente honorífico de la empresa Actemsa, de A Pobra (dedicada a la importación y exportación de pescados congelados y al procesado de túnidos) falleció este miércoles a los cien años de edad.

La capilla ardiente con sus restos mortales quedará instalada este miércoles a las cuatro de la tarde en el tanatorio Jesús Nazareno de A Pobra. El funeral por su eterno descanso tendrá lugar este jueves a las 16.30 horas.

El pasado mes de mayo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le entregó la Medalla de Anfaco a la trayectoria empresarial «en reconocimiento a una vida entera dedicada al desarrollo del sector conservero gallego».

En julio de 2025 recibía también el reconocimiento al mérito empresarial en un acto celebrado en el Teatro-Cine de Elma, impulsado por el Concello y la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Trabajadores Autónomos Puebla del Caramiñal (AEPuebla), con la colaboración de la Diputación Provincial de A Coruña.

Y en agosto recibía el Premio PEL a la trayectoria empresarial de manos del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

En su larga trayectoria, Severino Escurís Batalla ha generado miles de empleos directos e indirectos y ha contribuido al desarrollo del sector pesquero y conservero de Galicia, donde siempre ha ostentando una posición de liderazgo empresarial.

Nacido el 18 de julio de 1925 en Rianxo, se traslada a A Pobra do Caramiñal a los catorce años. En 1942, con 17 años, Severino Escurís entra en la empresa familiar y se convertirá en uno de los representantes de una generación única, la de empresarios hechos a sí mismos, que diseñaron el progreso de Galicia desde la postguerra, sin más recursos que su imaginación y su voluntad de emprender.

En 1959, el mismo año en el que se construye el emblemático Cine Elma, que responde a las iniciales de sus padres, Elisa y Manuel, participa en la creación de Conresa, una factoría de harina de pescado.

En 1963 se expande Escurís con una segunda fábrica en Escarabote (Boiro) y en 1970 comienza a ampliar sus instalaciones de A Pobra. En estos años, Severino Escurís participa en la creación de Albacora, primera flota atunera del mundo.

El final de los años 70 marca el camino de la internacionalización, con la creación de una empresa de elaboración de berberechos en Holanda, Cardium Edule, y además se comienza a construir un gigante de la industria conservera: la planta de Baiuca, en A Pobra.

En 1979 fallece el fundador, Manuel Escurís López, y su hijo Severino es nombrado presidente del consejo de administración. En 1984 se inaugura la nueva fábrica, con nuevas líneas de producción de atún y sardina, y durante todo su mandato la expansión de la conservera elevó a la familia Escurís al selecto grupo de los grandes del sector conservero a nivel internacional, época que coincide con la incorporación de la tercera generación a la compañía.

En 1986 crea Cartón de Galicia S.A. (Cartogal), en 1991 adquiere Rianxeira de Mariscos y se constituye Tunaliment, para la elaboración de alimentación animal.

Fue nombrado presidente del consejo de administración en 1979 y, al jubilarse, creó Actemsa con sus hijos en 1994, a los 69 años. En 2004 adquirió el Grupo Petusa, formado por una flota pesquera, buques congeladores, frigorífico y comercializadora de pescado.

En 2006 compró la empresa brasileña Leal Santos, con fábrica de conservas, flota pesquera, planta de elaboración de harinas de pescado y puerto propio.

En 2018, Actemsa fue declarada Empresa Gacela por Ardán-Zona Franca de Vigo, y actualmente, tras una crisis sectorial que afectó a toda la industria del atún, continúa su actividad con más de 250 trabajadores.

Severino Escurís destacó también por su gran vocación filántropa y altruista; ayudó a impulsar el desarrollo de la investigación y tratamiento del alzheimer como fundador y vicepresidente de Euroespes.

Una vida de méritos

Sus méritos han sido reconocidos por numerosas instituciones, destacando la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo del Gobierno de España (1994), de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Empresarios del Polígono de A Tomada, el Dolmen de Ouro de la Federación de Empresarios del Barbanza. Asimismo, la conservera Escurís fue distinguida con la Medalla de Galicia en 1991.

