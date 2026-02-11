Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove

La Guardia Civil investiga el misterioso hundimiento de un «barco fantasma» en aguas de O Grove. Hay tres detenidos, alrededor de 12.000 litros de gasóleo recuperados y tres planes de emergencia activados a causa de la contaminación marina generada por el combustible de la nave hundida.

Se intenta esclarecer si el barco que se fue a pique era un «petaquero», que es como se conoce en la jerga a los que abastecen de combustible a las embarcaciones de narcotráfico.

Y dado que llevaba gasóleo, no gasolina, se descarta que fuera para surtir a alguna narcolancha y cobra peso la hipótesis de algún narcosubmarino que estaría esperando en algún punto del atlántico.

Eso es lo que se debatía pasadas las nueve de esta noche en el puerto grovense de Meloxo, al que fueron trasladados los tres tripulantes del barco hundido. Se desconoce si había alguno más que pudiera estar desaparecido, pero ellos se negaban a articular palabra.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las ocho de la tarde. Se cree que el barco, en su día utilizado como auxiliar de acuicultura (mejillonero), habría estado esperando agazapado entre las bateas con la intención de moverse cuando anocheciera y la actividad en la ría fuera mínima.

Dado que el combustible estaba siendo transportado a bordo del barco en cuestión aprovechando la oscuridad de la noche, y sin un destino conocido ni lógico, muy pronto se encendieron todas las alarmas y las sospechas se encauzaron en una misma dirección.

Una de las embarcaciones de Salvamento Marítimo participantes. | FDV

Sobre todo porque en el barco hundido no solo había gasóleo como para abastecer a un camión –o a un narcosubmarino, en este caso–, sino también una buena cantidad de cartones de tabaco de procedencia inglesa que acabó esparcido por la ría, además de trajes de supervivencia y víveres.

También repuestos de todo tipo, anticongelante y otro material que hace pensar que el barco se disponía a hacer una larga travesía y, desde luego, a salir a mar abierto. Así lo sugiere también el hecho de que estuviera equipado con avanzados sistemas de navegación y recepción de datos.

En cualquier caso, hay que insistir, todo ello son elucubraciones que realizaban a pie de puerto los participantes en el operativo, ya que, al cierre de esta edición, no había confirmación oficial alguna sobre este episodio.

Esos mismos participantes en la operación, por cierto, indicaron a FARO DE VIGO --del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN-- que los detenidos son tres hombres jóvenes, dos de ellos vecinos de Rianxo y otro con nacionalidad lituana.

El barco en el que navegaban es, como queda dicho, un auxiliar de acuicultura que parece estar dado de baja desde hace años y habría tenido puerto base en Vilanova, aunque en el Registro de Buques Pesqueros de Galicia aparece otro con el mismo nombre en A Illa.

La llegada del "Insuiña Rande" a puerto con los bidones de combustible recuperados. / FdV

La colisión del barco –que está hundido a veinticinco metros de profundidad–, tuvo lugar en las conocidas bateas de Meloxo, a la altura del Faro das Pedras, frente a la costa grovense de Virxe das Mareas y Porto Meloxo.

Hoy se espera que los buzos especializados de la Guardia Civil acudan al lugar para inspeccionar el pecio y recuperar el material que pueda encontrarse en su interior.

Además de determinar si hay indicios de que alguna persona más pudiera haber estado presente en el momento del naufragio junto a los tres individuos antes aludidos.

Algunos de los bidones recuperados. / FdV

Los mismos, cabe apuntar, que fueron rescatados por una lancha particular y llevados a puerto antes de que se activara todo el dispositivo de emergencias.

En el mismo fue determinante el trabajo realizado por la empresa de servicios marítimos Noroeste Sub, que con el barco «Insuiña Rande», patroneado por Cristian Méndez Correa, se ocupó de recuperar los bidones de gasóleo que estaban a la deriva tras el naufragio.

Noticias relacionadas

También participaron efectivos de Gardacostas de Galicia y de Salvamento Marítimo, con embarcaciones como la «Salvamar Sargadelos» y la «Mar de Galicia».