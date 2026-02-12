Las administraciones se dejan en obra pública casi 4,5 millones cada día: un 10% más en un año

A pleno rendimiento en las calles y edificios de Galicia. Así trabajaron el año pasado las palas, las excavadoras y las grúas contratadas por las administraciones para proyectos de obras públicas en la comunidad gallega. Pese a la inflación y el encarecimiento de los materiales -cada enero sube el hormigón a golpe de un 10% y hubo ejercicios en los que tuvo un repunte extra también en agosto-, las licitaciones sacadas a concurso en la comunidad no han sufrido freno alguno. 2025 se cerró con una inyección de las administraciones públicas de más de 1.625 millones de euros, lo que supone una media de casi 4,5 millones cada día en obra pública, según el balance que acaba de publicar la Federación Gallega de la Construcción.

Asfaltado, construcción de rotondas, nuevos accesos, obras de saneamiento, reparación de parques, mejoras en centros escolares y deportivos, nuevas construcciones de edificios civiles y reformas de los que están en mal estado o ruinosos… Están en la lista de proyectos sacados a concurso a diario en Galicia y que desde la pandemia no han dejado de crecer Los más de 1.625 millones en obra pública licitados el año son un 10,65% más que el ejercicio anterior y se trata de un balance que solo fue superado por el de 2023, con más de 1.647 millones.

La única excepción en el mapa de los organismos inversores en Galicia el año pasado fue el Gobierno central, que recortó sus inversiones en Galicia en 2025 un 15,5%, al pasar de los 498 millones de 2024 a 420,8 del año pasado.

Las mayores inyecciones a la obra pública en Galicia proceden de la Xunta, con más de 541,8 millones el año pasado (un 20% más que en 2024) y los concellos, por encima de los 505,6 millones, casi un 18% más. Mientras, las diputaciones, licitaron proyectos por más de 75,7 millones, casi un 40% más en un año y las universidades, 81 millones, más del doble que los casi 36,2 millones del ejercicio anterior, según datos de la patronal gallega, presidida por el coruñés Diego Vázquez Reino.

En el mapa provincial, a la cabeza de A Coruña, con casi 193 millones licitados en obra pública, un 16,15% más que el año anterior. Le sigue en el ranking Pontevedra, con más de 153,5 millones, pero la única provincia gallega que metió tijera a los proyectos sacados a concurso. La inversión en la provincia de Lugo superó los 128 millones (un 248% más) y en Ourense fueron casi 67,5 millones, un 45% más que en 2024.

En cuanto a las ciudades, el año pasado destaca por el desplome inversor en el Concello de Vigo, con un tijeretazo del 50%. De ser durante años el ayuntamiento gallego que lideraba las tablas de licitaciones, en 2025 cayó al tercer puesto, superado por Ferrol, que se coloca a la cabeza con casi 34,4 millones frente a los 6,1 del año anterior. En el segundo puesto está A Coruña con 30,5 millones, que experimentó una ligera caída (-1,16%). Con 30,4 millones, el Ayuntamiento de Vigo cae al tercer puesto, frente a un 2024 donde las inversiones superaron los 61, 3 millones. Pontevedra licitó proyectos por casi 27,8 millones (un 55% más); en Ourense fueron 17,14 (118% más), Santiago se redujeron a 9,8 millones (18% menos), y finalmente, en Lugo 5,3 millones, un 10% más.