Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio

Un incendio que ya ha sido controlado ha obligado a evacuar esta mañana la Comisaría de la Policía Nacional en Santiago de Compostela, ubicada en la plaza Rodrigo de Padrón. Dos dotaciones de bomberos -13 efectivos- trabajan en estos momentos en el edificio. Las llamas han generado una gran columna de humo negro visible desde diversos puntos de la ciudad, porque han ardido neumáticos que se almacenaban en la planta inferior del inmueble.

Fuentes del 112 Galicia señalan que el incendio se inició en un aparato extractor del lateral de la comisaría que da hacia la plaza del parking de San Clemente. En principio, no hay heridos. La voz de alarma la dieron los propios agentes en torno a las 10.09 de este jueves, cuando comenzó un suceso que ha generado mucha expectación entre los compostelanos que pasaban en esos momentos por la zona.

Por ahora se desconocen las causas del fuego, que se inició "en la galería de tiro" de entrenamiento, según han indicado la Delegación del Gobierno en Galicia. Dicha sala está situada en el sótano del inmueble, contiguo a un centro de educación secundaria y próximo a la sede de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Fuentes policiales señalan a este diario que poco después de las 10:00 empezó a salir humo por uno de los extractores. Por ello, se desalojó el edificio, en el que se estima que había unas 200 personas entre los agentes y los ciudadanos que acuden a la Oficina de Expedición del DNI y la Oficina de Extranjería.

El edificio fue objeto de una amplia reforma por parte del Ministerio del Interior en 2010, de un coste de 7 millones de euros, que incluyó desmontar cada piedra del exterior y numerarla para posteriormente recolocarlas, después de una serie de mejoras en el interior. Fue reabierto a finales de 2011.