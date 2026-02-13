Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendida la huelga de buses este viernesEntrevista a Massimo Benassi, consejero delegado del DeportivoDesfile de Carnaval: recorrido y cortes de tráficoUna nueva empresa asumirá los talleres del programa LecerNovedades sobre la torre de Mera, en Oleiros
instagramlinkedin

Naufragio en Galicia

Continúa la 'caza' del 'Itoitz': Salvamento Marítimo prevé enviar un avión para comprobar su hundimiento

La previsión meteorológica para este viernes todavía no es buena, por lo que esperarán a mañana para el vuelo de reconocimiento

El pesquero socorrido el lunes se encuentra a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas

Las malas condiciones meteorológicas dificultan las labores de Salvamento Marítimo para acceder al pesquero Itoitz

Las malas condiciones meteorológicas dificultan las labores de Salvamento Marítimo para acceder al pesquero Itoitz / Salvamento Marítimo

RAC

Vigo

Cinco días después de su rescate continúan las investigaciones y las dudas sobre el estado del buque 'Itoitz'. Salvamento Marítimo tiene previsto enviar este sábado un avión para comprobar la situación del pesquero con base en en Ondarroa (Bizkaia) que permanecía a la deriva en el Cantábrico después de escorarse el lunes al norte de A Coruña, y verificar si se ha hundido. Fuentes del servicio de seguridad marítima consultadas por Europa Press han detallado que este viernes la previsión meteorológica todavía no es buena, por lo que esperan a la jornada del sábado para realizar un vuelo de reconocimiento.

Asimismo, el buque Alonso de Chaves, que dio relevo el miércoles al María Pita, regresó este jueves a la base de Gijón tras permanecer en la zona de la emergencia en un contexto con alerta naranja en el mar y olas de hasta nueve metros. Este jueves, Salvamento registró la pérdida de la señal del sistema de identificación automática (AIS) del Itoitz y señalaba que la posición «más probable» del pesquero es que se sitúa «aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas».

Deriva del «Itoitz» en las últimas horas

Deriva del «Itoitz» en las últimas horas / FdV

Además, estas mismas fuentes explicaban que durante la noche se registró la activación de la señal de la radiobaliza del buque. Con anterioridad, el miércoles, el buque Salvamar María Pita logró amarrar el pesquero, pero las condiciones meteorológicas adversas hicieron que se soltase del remolque para tratar de llevarlo a puerto.

El rescate

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'. En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoitz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Fue el propio patrón del pesquero 'Itoitz' el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque.

Noticias relacionadas

El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realizó la evacuación de los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. El invierno dispara las alertas por termitas: devoran la ciudad y el rural
  3. Un preso de Teixeiro destroza la tibia a un funcionario que intervino en una pelea
  4. La Xunta anuncia un giro histórico en el SAF: 150 millones más con casi el doble por hora hasta 2028
  5. La Xunta investiga posibles irregularidades en las oposiciones a Policía Local
  6. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  7. Las claves del sector para abaratar la vivienda: dividir pisos amplios e industrialización de las obras
  8. Un funcionario en la cárcel de Teixeiro: “Esto es trabajar en emergencia permanente”

Continúa la 'caza' del 'Itoitz': Salvamento Marítimo prevé enviar un avión para comprobar su hundimiento

Continúa la 'caza' del 'Itoitz': Salvamento Marítimo prevé enviar un avión para comprobar su hundimiento

Corte de la principal autovía de Portugal: ¿cómo llegar de Galicia a Lisboa evitando la A1?

Corte de la principal autovía de Portugal: ¿cómo llegar de Galicia a Lisboa evitando la A1?

Viernes de gran inestabilidad: 'Oriana' impacta en Galicia con alerta por lluvias, frío y vientos próximos a 100 km/h

Viernes de gran inestabilidad: 'Oriana' impacta en Galicia con alerta por lluvias, frío y vientos próximos a 100 km/h

Cae parte de un muro del cementerio de Bonaval: «Farase unha actuación de emerxencia»

Cae parte de un muro del cementerio de Bonaval: «Farase unha actuación de emerxencia»

Galicia gana 13.000 habitantes por el tirón migratorio

Galicia gana 13.000 habitantes por el tirón migratorio

El nuevo mapa de los pisos turísticos en Galicia: caen en la costa y suben en concellos del Camino de Santiago

El nuevo mapa de los pisos turísticos en Galicia: caen en la costa y suben en concellos del Camino de Santiago

Fallece Helmuth Rilling, el primer director de la Real Filharmonía de Galicia

Fallece Helmuth Rilling, el primer director de la Real Filharmonía de Galicia

Xunta y sindicatos firman una declaración que pide controles en las frontera para evitar el impacto negativo del acuerdo con Mercosur

Xunta y sindicatos firman una declaración que pide controles en las frontera para evitar el impacto negativo del acuerdo con Mercosur
Tracking Pixel Contents