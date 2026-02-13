Viernes de gran inestabilidad: 'Oriana' impacta en Galicia con alerta por lluvias, frío y vientos próximos a 100 km/h

Galicia afronta un viernes de inestabilidad atmosférica, situación a la que hay que añadir la entrada de una masa de aire polar marítima, según advierte el pronóstico de MeteoGalicia. Estamos bajo la influencia de una nueva borrasca, Oriana, por lo que hoy se esperan intervalos nubosos, con chubascos que irán entrando desde el noroeste, localmente tormentosos y que pueden ir acompañados de granizo. La cota de nieve bajará progresivamente desde los 1.200 metros por la mañana a 800 por la noche, mientras que las temperaturas registrarán un descenso (10ºC de mínima y 12ºC de máxima en A Coruña). Los vientos soplarán del noroeste, moderados con intervalos fuertes en tierra y rachas muy fuertes en las montañas y el mar.

Oriana impacta en Galicia con alerta naranja por temporal costero con olas de 5 a 7 metros, precipitaciones, una masa de frío polar que trae de vuelta la nieve a la comunidad y vientos que han rozado los 100 kilómetros por hora (km/h), como en la estación de A Gándara, en Vimianzo, donde se registró una racha de 99,1. En las Rías Baixas, el Miño de Pontevedra y el oeste y suroeste de A Coruña hay alerta amarilla -el primer nivel de la escala- por lluvias, con acumulados de 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas.

La nueva borrasca también viene con una masa de aire polar que está bajando las temperaturas y activará un aviso amarillo por nieve en las cúpulas de las montañas de Lugo y Ourense. Se esperan acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros de altitud. Por el momento, la Dirección General de Tráfico no ha informado de ninguna vía en Galicia afectada por nevadas.

Mejora la situación de los ríos

La situación de los ríos en la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) ha mejorado en las últimas horas y, tras el descenso de niveles en los cauces, tan solo permanece en nivel rojo un punto de control, el del río Miño a su paso por A Peroxa (Ourense), con una altura superior a los 6 metros, y con tendencia a subir.

El plan Inungal de la Xunta se mantiene activo, con varios ríos bajo vigilancia: en nivel naranja, los ríos Xubia (San Sadurniño), Barcés (Abegondo) y Tambre (Trazo), en la provincia de A Coruña; los ríos Miño (Salvaterra), Tea (Salvaterra), Cabeiro (Redondela), Miñor (Gondomar) y Lérez (Pontevedra), en la Pontevedra; y los ríos Sil (O Barco de Valdeorras), Limia (Bande), Miño (Ourense) y Avia (Ribadavia), en Ourense.

El fin de semana

Durante el fin de semana, Galicia se situará en una situación transitoria bajo la influencia de altas presiones. El sábado habrá algún chubasco a primera hora, pero por la tarde dominará el tiempo seco con claros amplios. El viento será moderado, girando al suroeste al final del día.

Una pareja observa las olas en Muxía este miércoles / EFE

Las previsiones apuntan a un domingo de situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del sudoeste, con un ambiente muy húmedo. Con esto, tendremos cielos grises con precipitaciones débiles más probables en la franja atlántica y en zonas altas. Por la noche las lluvias se extenderán a todo el territorio. Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso. Los vientos soplarán del sudoeste, moderados en general, fuertes en el litoral norte y noroeste.

Ya para la entrada de la próxima semana, MeteoGalicia augura una alta probabilidad de precipitaciones en la mitad oeste y más baja en Lugo y Ourense y un descenso progresivo de las temperaturas.