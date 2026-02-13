Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendida la huelga de buses este viernesEntrevista a Massimo Benassi, consejero delegado del DeportivoDesfile de Carnaval: recorrido y cortes de tráficoUna nueva empresa asumirá los talleres del programa LecerNovedades sobre la torre de Mera, en Oleiros
instagramlinkedin

NUEVA BORRASCA

Viernes de gran inestabilidad: 'Oriana' impacta en Galicia con alerta por lluvias, frío y vientos próximos a 100 km/h

La nueva borrasca llega a Galicia con alerta naranja por temporal costero y alerta amarilla por lluvias en el oeste y suroeste de A Coruña, Rías Baixas y Pontevedra

Vista general de la Torre da Pena y del agua acumulada tras las lluvias caídas en las últimas jornadas en Xinzo de Limia (Ourense),

Vista general de la Torre da Pena y del agua acumulada tras las lluvias caídas en las últimas jornadas en Xinzo de Limia (Ourense), / EFE

Á.M.

Santiago de Compostela

Galicia afronta un viernes de inestabilidad atmosférica, situación a la que hay que añadir la entrada de una masa de aire polar marítima, según advierte el pronóstico de MeteoGalicia. Estamos bajo la influencia de una nueva borrasca, Oriana, por lo que hoy se esperan intervalos nubosos, con chubascos que irán entrando desde el noroeste, localmente tormentosos y que pueden ir acompañados de granizo. La cota de nieve bajará progresivamente desde los 1.200 metros por la mañana a 800 por la noche, mientras que las temperaturas registrarán un descenso (10ºC de mínima y 12ºC de máxima en A Coruña). Los vientos soplarán del noroeste, moderados con intervalos fuertes en tierra y rachas muy fuertes en las montañas y el mar.

Cargando previsión del tiempo...

Oriana impacta en Galicia con alerta naranja por temporal costero con olas de 5 a 7 metros, precipitaciones, una masa de frío polar que trae de vuelta la nieve a la comunidad y vientos que han rozado los 100 kilómetros por hora (km/h), como en la estación de A Gándara, en Vimianzo, donde se registró una racha de 99,1. En las Rías Baixas, el Miño de Pontevedra y el oeste y suroeste de A Coruña hay alerta amarilla -el primer nivel de la escala- por lluvias, con acumulados de 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas.

La nueva borrasca también viene con una masa de aire polar que está bajando las temperaturas y activará un aviso amarillo por nieve en las cúpulas de las montañas de Lugo y Ourense. Se esperan acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros de altitud. Por el momento, la Dirección General de Tráfico no ha informado de ninguna vía en Galicia afectada por nevadas.

Mejora la situación de los ríos

La situación de los ríos en la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) ha mejorado en las últimas horas y, tras el descenso de niveles en los cauces, tan solo permanece en nivel rojo un punto de control, el del río Miño a su paso por A Peroxa (Ourense), con una altura superior a los 6 metros, y con tendencia a subir.

El plan Inungal de la Xunta se mantiene activo, con varios ríos bajo vigilancia: en nivel naranja, los ríos Xubia (San Sadurniño), Barcés (Abegondo) y Tambre (Trazo), en la provincia de A Coruña; los ríos Miño (Salvaterra), Tea (Salvaterra), Cabeiro (Redondela), Miñor (Gondomar) y Lérez (Pontevedra), en la Pontevedra; y los ríos Sil (O Barco de Valdeorras), Limia (Bande), Miño (Ourense) y Avia (Ribadavia), en Ourense.

El fin de semana

Durante el fin de semana, Galicia se situará en una situación transitoria bajo la influencia de altas presiones. El sábado habrá algún chubasco a primera hora, pero por la tarde dominará el tiempo seco con claros amplios. El viento será moderado, girando al suroeste al final del día.

Una pareja observa las olas en Muxía este miércoles

Una pareja observa las olas en Muxía este miércoles / EFE

Las previsiones apuntan a un domingo de situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del sudoeste, con un ambiente muy húmedo. Con esto, tendremos cielos grises con precipitaciones débiles más probables en la franja atlántica y en zonas altas. Por la noche las lluvias se extenderán a todo el territorio. Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso. Los vientos soplarán del sudoeste, moderados en general, fuertes en el litoral norte y noroeste.

Noticias relacionadas y más

Ya para la entrada de la próxima semana, MeteoGalicia augura una alta probabilidad de precipitaciones en la mitad oeste y más baja en Lugo y Ourense y un descenso progresivo de las temperaturas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. El invierno dispara las alertas por termitas: devoran la ciudad y el rural
  3. Un preso de Teixeiro destroza la tibia a un funcionario que intervino en una pelea
  4. La Xunta anuncia un giro histórico en el SAF: 150 millones más con casi el doble por hora hasta 2028
  5. La Xunta investiga posibles irregularidades en las oposiciones a Policía Local
  6. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  7. Las claves del sector para abaratar la vivienda: dividir pisos amplios e industrialización de las obras
  8. Un funcionario en la cárcel de Teixeiro: “Esto es trabajar en emergencia permanente”

Continúa la 'caza' del 'Itoitz': Salvamento Marítimo prevé enviar un avión para comprobar su hundimiento

Continúa la 'caza' del 'Itoitz': Salvamento Marítimo prevé enviar un avión para comprobar su hundimiento

Corte de la principal autovía de Portugal: ¿cómo llegar de Galicia a Lisboa evitando la A1?

Corte de la principal autovía de Portugal: ¿cómo llegar de Galicia a Lisboa evitando la A1?

Viernes de gran inestabilidad: 'Oriana' impacta en Galicia con alerta por lluvias, frío y vientos próximos a 100 km/h

Viernes de gran inestabilidad: 'Oriana' impacta en Galicia con alerta por lluvias, frío y vientos próximos a 100 km/h

Cae parte de un muro del cementerio de Bonaval: «Farase unha actuación de emerxencia»

Cae parte de un muro del cementerio de Bonaval: «Farase unha actuación de emerxencia»

Galicia gana 13.000 habitantes por el tirón migratorio

Galicia gana 13.000 habitantes por el tirón migratorio

El nuevo mapa de los pisos turísticos en Galicia: caen en la costa y suben en concellos del Camino de Santiago

El nuevo mapa de los pisos turísticos en Galicia: caen en la costa y suben en concellos del Camino de Santiago

Fallece Helmuth Rilling, el primer director de la Real Filharmonía de Galicia

Fallece Helmuth Rilling, el primer director de la Real Filharmonía de Galicia

Xunta y sindicatos firman una declaración que pide controles en las frontera para evitar el impacto negativo del acuerdo con Mercosur

Xunta y sindicatos firman una declaración que pide controles en las frontera para evitar el impacto negativo del acuerdo con Mercosur
Tracking Pixel Contents