Entrevista a Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo
El avión enviado por Salvamento para verificar el hundimiento del 'Itoitz' regresa a su base sin resultados

Despegó desde Fisterra hacia Gijón, pues la exploración se centra en la costa asturiana, donde se registró la señal del buque por última vez

Imagen tomada desde el buque 'Alonso de Chaves', que participa en la búsqueda del 'Itoitz'.

Imagen tomada desde el buque 'Alonso de Chaves', que participa en la búsqueda del 'Itoitz'. / Salvamento Marítimo

Europa Press

Santiago

El avión enviado este sábado por Salvamento Marítimo para verificar el hundimiento del pesquero Itoitz, que permanecía a la deriva en el Cantábrico, ha finalizado la búsqueda emprendida este sábado sin resultados.

El avión, con base en Galicia, inició el patrón de búsqueda en torno a las 11.30 horas y finalizó dos horas después con resultado negativo, según explican a Europa Press fuentes del servicio de seguridad marítima.

El avión despegó desde Fisterra hacia Gijón, pues la exploración se está centrando en la costa asturiana, donde se registró su señal por última vez. Ahora, ya ha regresado a su base y, más tarde, Salvamento se reunirá para decidir si el avión vuelve a salir esta tarde.

Esta operación se pospuso desde el viernes, cuando la previsión meteorológica todavía no era buena, por lo que han esperado a este sábado para realizar este vuelo de reconocimiento.

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero Abra de Muxía. En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoitz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Este jueves, Salvamento registró la pérdida de la señal del sistema de identificación automática (AIS) del Itoitz y señalaba que la posición "más probable" del pesquero es que se sitúa "aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas", en Asturias.

Además, estas mismas fuentes explicaban que durante la noche se registró la activación de la señal de la radiobaliza del buque.

