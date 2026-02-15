Cortan una carretera nacional en protesta por los baches

Más de un millar de manifestantes cortaron ayer ambos sentidos la N-540, carretera que une la provincia lucense con Ourense, alrededor de media hora en la zona de Calde (Lugo) para protestar sobre el estado de una calzada que, a su entender, supone «una inseguridad total para los usuarios» por los enorme baches y destrozos.

La movilización, descrita como un «gran éxito» por la asociación convocante, transcurrió «sin incidentes». El «deterioro» de esta vía provoca que múltiples viajeros «busquen vías alternativas», repercutiendo ello en los negocios de las poblaciones por las que transcurre la N-540. n