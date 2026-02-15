Medio Rural traslada al Gobierno las demandas del sector por Mercosur

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, las peticiones incluidas en la declaración firmada por la Xunta con las organizaciones agrarias UUAA y Asaga, que reúne un total de once demandas dirigidas a las instancias comunitarias y al Gobierno central ante de la posible entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Lo hizo con motivo de la celebración del Consejo Consultivo de Política Pesquera y Política Agraria para Asuntos Comunitarios, reunión a la que también ha asistido su homóloga de Mar, Marta Villaverde.

Este documento tiene como principal objetivo «proteger» a los agricultores y ganaderos gallegos mediante una serie de medidas y exigencias que buscan reforzar la aplicación práctica del acuerdo y sus cláusulas de salvaguarda, en caso de que este se ponga en marcha.

En concreto, en el texto se demanda al MAPA, entre otras exigencias, un plan reforzado y verificable de controles en frontera y auditorías en origen, de forma que solo accedan al mercado europeo los productos que cumplan la legalidad comunitaria. También se pide la elevación urgente, por parte del Ministerio a la Comisión Europea, de cualquier incumplimiento y una interlocución técnica estable y periódica con las comunidades autónomas y con el sector.

Asimismo, la declaración exige la creación de una unidad de seguimiento especializada del acuerdo, para controlar importaciones, precios y canales, con la creación también de un sistema de alerta temprana con una comunicación transparente y ágil cara las autonomías y las organizaciones sectoriales. Precisamente sobre esta cuestión, la conselleira ha demandado tanto a la Unión Europea como al Ministerio que actúen «para proteger a nuestros sectores productivos» en relación con las implicación del acuerdo.

En este contexto, y en referencia a las competencias del Ministerio, ha hecho especial hincapié en la necesidad de amparar a los agricultores y ganaderos delante de «fluctuaciones de mercado» y ha recordado que es preciso hacer cumplir la Ley de la cadena alimentaria estatal y actuar ante «cualquier alteración que haya en algún eslabón de la cadena de valor». n