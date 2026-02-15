Declaración conjunta
Medio Rural traslada al Gobierno las demandas del sector por Mercosur
Entre las peticiones se encuentra la de reforzar los controles en frontera para asegurar que solo entren productos que cumplan la legalidad
R.S.
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, las peticiones incluidas en la declaración firmada por la Xunta con las organizaciones agrarias UUAA y Asaga, que reúne un total de once demandas dirigidas a las instancias comunitarias y al Gobierno central ante de la posible entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Lo hizo con motivo de la celebración del Consejo Consultivo de Política Pesquera y Política Agraria para Asuntos Comunitarios, reunión a la que también ha asistido su homóloga de Mar, Marta Villaverde.
Este documento tiene como principal objetivo «proteger» a los agricultores y ganaderos gallegos mediante una serie de medidas y exigencias que buscan reforzar la aplicación práctica del acuerdo y sus cláusulas de salvaguarda, en caso de que este se ponga en marcha.
En concreto, en el texto se demanda al MAPA, entre otras exigencias, un plan reforzado y verificable de controles en frontera y auditorías en origen, de forma que solo accedan al mercado europeo los productos que cumplan la legalidad comunitaria. También se pide la elevación urgente, por parte del Ministerio a la Comisión Europea, de cualquier incumplimiento y una interlocución técnica estable y periódica con las comunidades autónomas y con el sector.
Asimismo, la declaración exige la creación de una unidad de seguimiento especializada del acuerdo, para controlar importaciones, precios y canales, con la creación también de un sistema de alerta temprana con una comunicación transparente y ágil cara las autonomías y las organizaciones sectoriales. Precisamente sobre esta cuestión, la conselleira ha demandado tanto a la Unión Europea como al Ministerio que actúen «para proteger a nuestros sectores productivos» en relación con las implicación del acuerdo.
En este contexto, y en referencia a las competencias del Ministerio, ha hecho especial hincapié en la necesidad de amparar a los agricultores y ganaderos delante de «fluctuaciones de mercado» y ha recordado que es preciso hacer cumplir la Ley de la cadena alimentaria estatal y actuar ante «cualquier alteración que haya en algún eslabón de la cadena de valor». n
