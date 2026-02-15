Romper con los prejuicios de género para elegir profesión

La Xunta ha anunciado este sábado una nueva convocatoria del programa Que non te líen, ti elixes que desarrollará charlas en 69 centros de Educación Secundaria de toda la comunidad con el objetivo de «romper los prejuicios de género» que las estudiantes puedes sufrir a la hora de seleccionar uno u otro oficio.

Las conferencias están destinadas a alumnos de 3º y 4º de la ESO y las impartirán personal de asociaciones, fundaciones y clústeres de sectores con baja representación femenina.

La iniciativa, a ojos de la Xunta, pretende «seguir avanzando» en la presencia de mujeres en sectores como la automoción, el forestal, la construcción o las TIC que permitan construir una sociedad «más justa y equilibrada».

Asimismo, han avanzado que las charlas pondrán en valor a «mujeres exitosas» en ámbitos profesionales con reducida presencia femenina para que puedan servir de ejemplo al alumnado a la par que reflexionarán sobre los «mayores salarios» en empleos «habitualmente ocupados por hombres».

La provincia de Pontevedra, con 27 centros educativos incorporados al programa, será la que contará con un mayor número de charlas seguida por A Coruña con 23, Lugo con 10 y Ourense con nueve. n