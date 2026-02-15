Res Pública
A tributación da riqueza en España
Urxe revisar a estrutura actual da imposición sobre a riqueza en España. Hoxe existen tres tributos xerais: o Imposto sobre o Patrimonio (IPN), o Imposto de Grandes Fortunas (IGF) e o Imposto sobre Sucesións e Doazóns (ISD). Ademais, os tipos máximos efectivos que triplican os observados en países que aínda manteñen o imposto, como Noruega, Suíza ou Uruguai. Esta situación é única no Mundo e, dende logo, non é óptima.
Por iso, cómpre simplificar e reformar a fondo, lembrando que os argumentos arredor do IPN/IGF e do ISD son distintos: en xeral o segundo é moito máis defendido e usado na práctica que os primeiros. E hai que ter en conta tamén que a estabilidade do marco tributario é clave. A inconstancia pode provocar agravios e distorsións. O exemplo máis claro é o ISD: ao ser non recorrente, a factura pode pasar de cero a unha contía elevada só porque a data do falecemento se despraza uns días.
Aínda que entre os expertos non hai coincidencia plena, si hai consenso amplo sobre tres cuestións. A primeira é a obsolescencia normativa neste eido. Aínda que o IGF é recente, replica base e tipos do IPN, cuxa lexislación estatal apenas cambiou en tres décadas, xerando distorsións graves. Tamén hai amplo consenso sobre a elusión no IPN e no IGF, que reduce a súa capacidade redistributiva. E no que atinxe á descentralización, a maioría de expertos considera que estes impostos son malos candidatos para elo: cando se cederon, adoita iniciarse unha carreira á baixa que acaba erosionando o tributo. Por iso, se se opta por facelo, como en España, deberan establecerse un chan de tributación. n
