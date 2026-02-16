Pequeños ríos desbordados en A Coruña y Pontevedra, con el Mandeo en nivel rojo

El servicio de emergencias 112 Galicia ha informado este lunes de que ha atendido en las últimas horas algunas llamadas de vecinos afectados por el desbordamiento de pequeños ríos en Neda, Fene, Mugardos y Miño, en la provincia de A Coruña y, en Lourizán, en Pontevedra.

La Dirección General de Emergencias e Interior mantiene activo en la fase de preemergencia el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), centrado en la vigilancia y alerta temprana.

El 112 señala que, tras analizar los datos enviados por los diferentes organismos de cuenca, en estas zonas, el río Mandeo en el municipio de Coirós se encuentra en nivel rojo, con niveles muy superiores a los habituales y un alto riesgo de desbordamientos pronunciados.

Además, hay otros ríos que están superando sus niveles habituales ( nivel naranja ), y por tanto presentan un alto riesgo de desbordamiento.

Inundaciones en Betanzos por el desbordamiento de los ríos Mendo y Mandeo a principios del mes de febrero. / Concello de Betanzos

Se trata de los siguientes ríos a su paso por estos municipios de la provincia de A Coruña: Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Mendo (Betanzos), Mandeo (Aranga), Valiñas (Culleredo), Cambeda (Vimianzo), Condomiñas (Cedeira), Mera (Ortigueira), Rego das Mestas (Valdoviño), Cádavo (Fene), Xubia (San Sadurniño), Balsa (Cabana de Bergantiños), Tambre (Oroso), Tambre (Trazo).

También se encuentran en alerta nivel naranja en la provincia de Pontevedra los ríos Gallo-Umia (Cuntis), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Lagares-Cabral (Vigo), así como el Miño a su paso por la ciudad de Ourense.

Noticias relacionadas

Debido a esta situación, el 112 Galicia ha indicado que ha atendido en las últimas horas algunas llamadas de personas cuyas propiedades se vieron afectadas por el desbordamiento de pequeños ríos, como en Neda (Santa María), Fene (Perlío), Miño (Ponte Baxoi) y Mugardos (Franza), así como en Pontevedra (Lourizán).