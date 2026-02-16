¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Una borrasca trae este lunes lluvias intensas, que obligarán a activar el aviso amarillo en el interior de la provincia. En el litoral, las olas pueden alcanzar los cuatro metros
A Coruña se encontrará este lunes en la influencia de una borrasca, con un frente frío que pasará por el norte en la primera mitad del día, según la previsión de Meteogalicia.
De este modo, se espera una jornada de cielos cubiertos y con lluvias, más intensas y persistentes durante la mañana. En el interior de A Coruña habrá aviso amarillo hasta la tarde por acumulaciones de lluvia superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, principalmente en las comarcas del Eume y Betanzos.
En el mar del noroeste de A Coruña el viento del sudoeste alcanzará intervalos de fuerza 7 en las primeras horas del día, por lo que también habrá aviso amarillo. El oleaje podrá alcanzar más de 4 metros en el noroeste de A Coruña, Costa da Morte, Mariña lucense y Rías Baixas.
En general, el viento soplará de componente oeste moderado, con intervalos fuertes en el litoral norte y zonas altas del interior.
Mientras, las temperaturas mínimas se quedarán en los 14 grados y las máximas en los 16.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 14°C 16°C
- Lugo 10°C 13°C
- Vigo 13°C 15°C
- Ferrol 13°C 14°C
- Santiago 12°C 13°C
- Pontevedra 13°C 14°C
- Ourense 12°C 15°C
- La Xunta investiga posibles irregularidades en las oposiciones a Policía Local
- Un funcionario en la cárcel de Teixeiro: “Esto es trabajar en emergencia permanente”
- El viento y el oleaje obligan a activar la alerta naranja en A Coruña
- Las prisiones gallegas al borde del colapso: la población reclusa crece en cinco años más de un 20%
- Renfe cifra en un 11,6% el seguimiento de la huelga y los sindicatos lo sitúan en el 80%
- Los expertos en control de plagas de termitas: «No hay concello que no haya tenido»
- El invierno dispara las alertas por termitas: devoran la ciudad y el rural
- ¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?