Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empate entre 'ninis' y 'sisis'La agenda del Carnaval de A CoruñaDesfile de comparsas de CarnavalCastellón - DeportivoEl orgullo de ser de Monte Alto
instagramlinkedin

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Una borrasca trae este lunes lluvias intensas, que obligarán a activar el aviso amarillo en el interior de la provincia. En el litoral, las olas pueden alcanzar los cuatro metros

Dos personas con chubasquero en A Coruña.

Dos personas con chubasquero en A Coruña. / LOC

RAC

A Coruña se encontrará este lunes en la influencia de una borrasca, con un frente frío que pasará por el norte en la primera mitad del día, según la previsión de Meteogalicia.

De este modo, se espera una jornada de cielos cubiertos y con lluvias, más intensas y persistentes durante la mañana. En el interior de A Coruña habrá aviso amarillo hasta la tarde por acumulaciones de lluvia superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, principalmente en las comarcas del Eume y Betanzos.

En el mar del noroeste de A Coruña el viento del sudoeste alcanzará intervalos de fuerza 7 en las primeras horas del día, por lo que también habrá aviso amarillo. El oleaje podrá alcanzar más de 4 metros en el noroeste de A Coruña, Costa da Morte, Mariña lucense y Rías Baixas.

En general, el viento soplará de componente oeste moderado, con intervalos fuertes en el litoral norte y zonas altas del interior.

Mientras, las temperaturas mínimas se quedarán en los 14 grados y las máximas en los 16.

Noticias relacionadas

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 14°C 16°C
  • Lugo 10°C 13°C
  • Vigo 13°C 15°C
  • Ferrol 13°C 14°C
  • Santiago 12°C 13°C
  • Pontevedra 13°C 14°C
  • Ourense 12°C 15°C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents