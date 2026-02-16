¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña se encontrará este lunes en la influencia de una borrasca, con un frente frío que pasará por el norte en la primera mitad del día, según la previsión de Meteogalicia.

De este modo, se espera una jornada de cielos cubiertos y con lluvias, más intensas y persistentes durante la mañana. En el interior de A Coruña habrá aviso amarillo hasta la tarde por acumulaciones de lluvia superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, principalmente en las comarcas del Eume y Betanzos.

En el mar del noroeste de A Coruña el viento del sudoeste alcanzará intervalos de fuerza 7 en las primeras horas del día, por lo que también habrá aviso amarillo. El oleaje podrá alcanzar más de 4 metros en el noroeste de A Coruña, Costa da Morte, Mariña lucense y Rías Baixas.

En general, el viento soplará de componente oeste moderado, con intervalos fuertes en el litoral norte y zonas altas del interior.

Mientras, las temperaturas mínimas se quedarán en los 14 grados y las máximas en los 16.

Noticias relacionadas

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: