¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Los vientos húmedos del sudoeste seguirán llegando a la Comunidad durante este martes, lo que dejará los cielos con muchas nubes bajas en A Coruña y lluvias de carácter débil e intermitente durante las primeras horas del día.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas no tendrán cambios significativos y los vientos soplarán moderados del sudoeste, con intervalos fuertes en el litoral de A Coruña, donde está activado el aviso amarillo por viento del suroeste de más de 60 km/h y oleaje que podría llegar a los cinco metros.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: