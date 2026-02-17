¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Lluvias débiles e intermitentes este martes en A Coruña
Los vientos húmedos del sudoeste seguirán llegando a la Comunidad durante este martes, lo que dejará los cielos con muchas nubes bajas en A Coruña y lluvias de carácter débil e intermitente durante las primeras horas del día.
Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas no tendrán cambios significativos y los vientos soplarán moderados del sudoeste, con intervalos fuertes en el litoral de A Coruña, donde está activado el aviso amarillo por viento del suroeste de más de 60 km/h y oleaje que podría llegar a los cinco metros.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 12°C 14°C
- Lugo 10°C 13°C
- Vigo 12°C 15°C
- Ferrol 12°C 14°C
- Santiago 10°C 12°C
- Pontevedra 10°C 14°C
- Ourense 8°C 15°C.
