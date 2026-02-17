Los tramos de riesgo de accidente se duplican en Galicia: estas son las carreteras más peligrosas

La mayor siniestralidad está relacionada con las características de la vía. Así de contundente se muestra la Fundación RACE, que advierte que las comunidades con más presencia de carreteras convencionales de largo recorrido concentran un mayor número de tramos clasificados de elevado riesgo de accidentes, mientras que el peligro baja si tienen más peso las vías de alta capacidad. Pues bien, Galicia se ha convertido en la tercera comunidad con más kilómetros conflictivos tras duplicarse los trechos con una alta incidencia de siniestros y mortalidad.

La comunidad gallega cuenta con 127 kilómetros catalogados como de riesgo alto o medio alto repartidos en un total de 12 tramos situados en nueve carreteras nacionales. Es el resultado de analizar la siniestralidad en el periodo 2022-2024 en relación con el anterior informe que ponía el foco en el periodo 2021-2023. Son las conclusiones de la Evaluación de la Accidentalidad en la Red de Carreteras del Estado, que acaba de publicar RACE. Se trata de un proyecto en el que participan clubes de automovilistas de toda Europa para analizar el nivel de riesgo de las infraestructuras viarias a través del análisis de la accidentalidad y su gravedad con relación al tráfico soportado.

Utilizan un periodo amplio de tres años para reducir la aleatoriedad de los siniestros en tramos con poco volumen de tráfico e identificar así los patrones de riesgo persistentes. Para clasificar los trayectos utilizan un Índice de Riesgo, que mide el número de siniestros mortales y graves ocurridos en un tramo por cada 1.000 millones de vehículos por kilómetro recorrido.

A la cabeza

En Galicia el 5,3% de los kilómetros de la red de carreteras del Estado tienen un riesgo alto o medio-alto de accidente. Solo Aragón (6,3%) y La Rioja (14,1%) tienen un mayor porcentaje de vías peligrosas. En el informe de 2024, sin embargo, la comunidad gallega era la sexta comunidad con menos tramos conflictivos. La razón es que los kilómetros de riesgo se han disparado pasando de 57 a un total de 127, según el análisis de RACE.

Y de seis tramos peligrosos se ha pasado a un total de 12, de los cuales cuatro tienen un riesgo elevado y el resto medio-alto. Tres carreteras concentran hasta dos trechos conflictivos cada una. Así, en la N-634 están marcados en rojo los recorridos entre Lourenzá y Mondoñedo, en Lugo, y el trayecto entre Mesía y O Pino, en A Coruña. En la N-541 se detectó una mayor accidentalidad entre Boborás y Beariz, en la provincia de Ourense, y desde ahí hasta Cerdedo-Cotobade, en Pontevedra. Y en la N-550, en A Coruña, tienen un elevado riesgo dos tramos, uno en Ordes, y otro entre Ordes y Carral.

Se suman a esta lista la N-120 entre Covelo y Ponteareas, la N-547 entre Melide y Arzúa, la N-651 entre Betanzos y Paderne, la N-642 entre Foz y Cervo, la N-525 entre Sandiás y Allariz y la N-6 entre Coirós y Betanzos.

Repiten en esta lista tres tramos: el trecho de la N-634 entre Lourenzá y Mondoñedo, el situado en la N-547 entre Melide y Arzúa, y el recorrido entre Sandiás y Allariz de la N-525. «Los datos confirman que hay carreteras donde el riesgo no es puntual, sino que se repite a lo largo de varios tramos», explican desde RACE. Recalcan que los entornos de «mayor riesgo» son las carreteras convencionales con calzada única, tráfico mixto, intersecciones al mismo nivel, accesos directos, limitaciones geométricas y ausencia de elementos de protección que reduzcan la gravedad de los accidentes.