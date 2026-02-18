La inesperada utilidad de la baliza V-16 en Galicia: plantada con berzas para alertar de un bache en la carretera
La lluvia caída desde principios de año en la comunidad ha generado la aparición de numerosos socavones en las carreteras gallegas y muchos tiran de retranca para denunciar la situación
Anxo Bentrón
La lluvia parece tener, por fin, fecha de caducidad en Galicia. Y es que, según avanza Meteogalicia, tras un inicio marcado por el continuo tren de borrascas que lleva golpeando la comunidad desde principios de año, el sol volverá a aparecer en los cielos gallegos este viernes, dando, al menos durante todo el fin de semana, una más que esperada tregua.
Desde el 1 de enero, solo hubo en la comunidad cuatro días sin avisos meteorológicos y una única jornada, el 4 de enero, en la que no llovió en ningún punto de Galicia. Unas precipitaciones constantes que han sido el doble de los valores normales y con las que se podría abastecer a todos los gallegos durante nada menos que 113 años.
Sin embargo, donde quizás más se nota el paso de las borrascas Francis (1 de enero), Goretti (8 de enero), Ingrid (22 de enero), Joseph (26 de enero), Kristin (28 de enero), Leonardo (2 de febrero), Marta (7 de febrero) y Pedro (18 de febrero) es en las carreteras gallegas, con la continua aparición de baches, algunos de gran tamaño y que pueden resultar peligrosos para los conductores.
Galicia de socavón en socavón
Esta situación se repite por toda la geografía gallega, pudiendo casi elaborarse un mapa para recorrer Galicia de bache en bache.
Para denunciar la situación, muchos decidieron tirar de la retranca y mostrar sus quejas de una manera curiosa. Es por ejemplo el caso de la Rúa Carbaxal de Arriba, en Rianxo, a la que los vecinos ya han bautizado como la "rúa dos Parches".
El bache V-16
Sin embargo, una de las quejas más curiosas es la que ha tenido lugar en Cangas, concretamente en la rúa de Alexandre Cribeiro, donde la Asociación de Vecinos de A Pedra Alta decidió señalizar el bache para alertar a los conductores.
Para ello no se decidieron por utilizar un cono de tráfico o pintura como suele ser habitual en estos casos, si no que decidieron plantar (nunca mejor dicho) berzas en el mismo, acompañadas además de una baliza V-16 para asegurar su visibilidad.
La curiosa imagen fue compartida en sus redes sociales por el PP de Cangas, que no dudó en criticar la situación: "Cando os baches son tan grandes que xa admiten árbores, algo falla". "Humor a parte, o estado dos viarios municipais é un problema serio", añadieron en su publicación los populares.
La publicación no tardó en hacerse eco y fueron muchos los que pronto mostraron su parecer, muchos de ellos tirando también de retranca: "No hay balizas para todos los baches", "en mi barrio plantaríamos el Amazonas", "apadrinando un bache, como debe ser" o "en Carral le celebramos el aniversario a un bache con tarta y todo", fueron algunos de los cientos de comentarios en la publicación.
- Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
- Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
- El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
- La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
- Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
- Todo Galicia en alerta: la Aemet avisa de la llegada del temporal más duro del invierno
- Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
- El Gobierno eleva a la Fiscalía presuntos delitos cometidos en unas oposiciones en A Coruña