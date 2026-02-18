Localizada en Lugo una menor tras denunciar la familia su desaparición

La Policía Local de Lugo halocalizado en las últimas horas a una menor de 17 años de edad cuya desaparición había sido denunciada previamente por su familia. Según informa dicho cuerpo de seguridad, fue una Unidad Territorial de Policía de Barrio la que encontró a la joven en la calle Montevideo.

La menor fue trasladada a dependencias policiales, a lo que accedió de forma voluntaria, después de que existiese una denuncia previa por su desaparición.