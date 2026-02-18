Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amancio Ortega desembarca en OceaníaNuevo muelle en el puerto exteriorUniversitarios en los grados abiertos de GaliciaOtra borrasca en A Coruña antes de un cambio de tiempo
instagramlinkedin

Localizada en Lugo una menor tras denunciar la familia su desaparición

Agentes de barrio la encontraron en la calle Montevideo de la ciudad lucense

Imagen de archivo de un vehículo de Policía Local.

Imagen de archivo de un vehículo de Policía Local. / POLICÍA LOCAL

Europa Press

La Policía Local de Lugo halocalizado en las últimas horas a una menor de 17 años de edad cuya desaparición había sido denunciada previamente por su familia. Según informa dicho cuerpo de seguridad, fue una Unidad Territorial de Policía de Barrio la que encontró a la joven en la calle Montevideo.

La menor fue trasladada a dependencias policiales, a lo que accedió de forma voluntaria, después de que existiese una denuncia previa por su desaparición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
  3. El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
  4. La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
  5. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  6. Todo Galicia en alerta: la Aemet avisa de la llegada del temporal más duro del invierno
  7. Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
  8. El Gobierno eleva a la Fiscalía presuntos delitos cometidos en unas oposiciones en A Coruña

Localizada en Lugo una menor tras denunciar la familia su desaparición

Localizada en Lugo una menor tras denunciar la familia su desaparición

Más leche, pero 300 ganaderos menos: la producción láctea en Galicia sube mientras mengua en la cornisa cantábrica

Más leche, pero 300 ganaderos menos: la producción láctea en Galicia sube mientras mengua en la cornisa cantábrica

Once destinos diferentes para los once exministros gallegos

Once destinos diferentes para los once exministros gallegos

Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa

Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa

Galicia está de moda para los estudiantes internacionales: aumentan los permisos de residencia un 120% desde 2020

Galicia está de moda para los estudiantes internacionales: aumentan los permisos de residencia un 120% desde 2020

Detenidos los amigos del joven gallego electrocutado en un aerogenerador en Burgos

Los tramos de riesgo de accidente se duplican en Galicia: estas son las carreteras más peligrosas

Los tramos de riesgo de accidente se duplican en Galicia: estas son las carreteras más peligrosas

Hoteles del siglo XXI con normas del XX: los desajustes de la legislación turística gallega

Hoteles del siglo XXI con normas del XX: los desajustes de la legislación turística gallega
Tracking Pixel Contents