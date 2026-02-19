El Bloque, la opción útil de Rufián en Galicia para la izquierda alternativa: "Nos van a fusilar por separado"

Si en las elecciones generales de julio de 2023 no se hubiesen presentado ni Sumar ni Podemos, el BNG podría haber sumado un escaño por la provincia de Pontevedra. Hace tres años, en esta circunscripción el PP logró tres diputados, el PSOE otros tres, Sumar, uno y el BNG, ninguno. La formación entonces liderada por Yolanda Díaz recogió el 13,19% de los votos y el BNG captó el 9,39%. Con que una parte de las papeletas que se fueron para Sumar se hubiesen redirigido a la formación frentista, sería un escenario realista que los nacionalistas gallegos hubiesen doblado escaños, pasando de uno a dos en Galicia. Más difícil sería que esta opción cristalizase en A Coruña, donde el Bloque tiene su único representante en el Congreso. El trasvase de papeletas debería ser muy alto, y lo más probable, teniendo en cuenta la ley D'Hondt, es que el escaño que dejaría libre Sumar se fuese o para el PP o para el PSOE.

Hace tres años, ni Sumar ni BNG lograron representación en las provincias del interior y aunque el voto se hubiera concentrado en la papeleta del BNG sería insuficiente para arañar un acta parlamentaria. ¿Por qué hacer quinielas ahora con lo que pasó en julio de 2023? Porque el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, detalló el miércoles por la noche en Madrid, de la mano de Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, su propuesta de fusión de las fuerzas que están a la izquierda del PSOE para no desperdiciar votos y hacer frente al avance de Vox. "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio porque si no, nos van a fusilar políticamente por separado?", se preguntó el político catalán.

"¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio porque si no, nos van a fusilar políticamente por separado?" Gabriel Rufián — Diputado de ERC en el Congreso

Rufián plantea dejar vía libre en cada provincia al partido con más opciones de lograr escaño y que las demás fuerzas renuncien a competir y no se presenten para aglutinar las papeletas. Y en Galicia, en estos momentos, sería el Bloque, aunque Sumar en las últimas elecciones generales logró dos y el BNG, uno, pero los últimos sondeos avanzan que la formación de Yolanda Díaz podría estrellarse en su tierra natal y quedar sin representación. Eso sí, Rufián plantea que después en el Congreso se conforme un Grupo interparlamentario común con todos los escaños que "provincia a provincia" haya ganado la izquierda alternativa al PSOE.

La propuesta dibujada por Rubián, pero no detallada (¿el BNG tendría que incluir a dirigentes de las formaciones que renuncian a competir con él en sus listas?) favorece a los nacionalistas gallegos, pero no les convence. Tampoco la ven necesaria. La formación liderada por Ana Pontón ya prevé ganar representación a costa del hundimiento de Sumar y de Podemos.

Portazo del BNG a Rufián

Ningún representante del nacionalismo gallego acudió a Madrid a escuchar a Rufián y a Delgado. Y recharazon la propuesta antes de conocer el esbozo general. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, la iniciativa de Rufián desdibuja el perfil nacionalista del BNG. Bajo ningún concepto, la estrategia del Bloque se va a decidir en un acto en Madrid o la va a marcar un político catalán, por muy nacionalista y de izquierdas que sea. Porque entrar en esa alianza, supone entrar en el marco estatal y ser una pieza de un engranaje estatal.

Rufián sabedor del portazo de Ana Pontón, advirtió: "A Bildu, a BNG, a Compromís les va a ir de puta madre" en las elecciones generales, ¿pero de qué sirve si luego Abascal va a ser un ministro de Interior?".

Ana Pontón se adelantó a la jugada de Rufián y dejó claro que el BNG "concurrirá con sus siglas", subrayando además que el mapa gallego es “muy diferente” y que esas fuerzas estatales “no tienen representación” en la comunidad. "El Bloque se mueve en otra clave", remarcó la líder de los nacionaistas gallegos.

"El Bloque se mueve en otra clave" Ana Pontón — Portavoz nacional del BNG

Rufián plantea que el BNG se quede con Galicia, EH Bildu con el País Vasco, Compromís con la Comunidad Valenciana, la Chunta con Aragón, Más Madrid con la Comunidad de Madrid, Més con Baleares y su partido, ERC, con Cataluña, con la salvedad de que tendría que ceder la provincia de Barcelona a Comunes. Mientras que para los IU, Sumar y Podemos, entre otras fuerzas, quedaría el resto del mapa.

Noticias relacionadas

Sumas no exactas

En todo caso, hay que señalar que los electores se mueven libremente y habrá votantes de Sumar y Podemos que nunca votarán al BNG, igual que hay votantes del Bloque que preferirían quedarse en casa antes de meter en la urna la papeleta de una formación estatal, por muy de izquierdas que sea. Un ejemplo, sería la repetición de las elecciones generales de 2016, la coalición de Podemos e IU logró un millón de votos menos que los conseguidos por separado seis meses antes.