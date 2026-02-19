Uno de cada cinco pisos que finalizan el contrato de alquiler en Galicia pasa a la venta

Son cada vez menos los inmuebles disponibles en el mercado del alquiler. Cuando un contrato finaliza, muchos propietarios que deciden retirar la vivienda del arrendamiento y ponerla a la venta. "Entre un 15% y un 20% de los contratos de alquiler que finalizan pasan al mercado de compraventa", explica Emma Martínez, presidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin). En la mayoría de los casos, se trata de arrendadores que tras años de estabilidad con sus inquilinos no quieren aventurarse a poner de nuevo el cartel de Se alquila ante el temor a impagos o la ocupación de sus inmuebles, pero también están aquellos que al ir al inmueble a ver como lo han dejado y ponerlo a punto se encuentran con su piso o casa destrozados e incluso con facturas impagadas que finalmente tiene que asumir el propietario. La opción venta gana cada vez más fuerza cuando finaliza un contrato de arrendamiento en Galicia.

Esta creciente huida de propietarios al circuito de venta ha provocado que la oferta de pisos y casas en alquiler esté en mínimos históricos, con un parque cada vez más envejecido: en España, una de cada cuatro viviendas en el mercado supera los 50 años de antigüedad. Detrás de ese creciente desvío del mercado del alquiler al de compra, está la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios ante posibles impagos o la ocupación de su inmueble y los destrozos que se puedan ocasionar.

Basta con echar un vistazo a los portales online y a los escaparates de las agencias inmobiliarias para comprobar la escasa oferta de viviendas para alquilar. Y la confianza inmobiliaria de cara a este 2026 se enfría: las agencias anticipan menos captación y un mercado más lento.

Gestión integral

Casi el 60% de las inmobiliarias ya no saca alquileres al mercado, bien porque no es capaz de captar nuevos inmuebles para colgar el cartel de Se alquila o bien porque ya ha desistido de poner este tipo de producto en el mercado debido a la baja rentabilidad que ofrece. Tal y como apunta la patronal inmobiliaria en Galicia, se está produciendo un auge en el sector de profesionales que dejan el alquiler tradicional y se pasan a la gestión integral. “Desde la inmobiliaria gestionamos cualquier incidencia: problemas con la caldera, la comunidad… El propietario se desentiende y lo resolvemos nosotros”, explica Martínez. En lugar de cobrar solo por encontrar inquilino para ese inmueble, se ofrece un contrato que cubre toda la gestión posterior.

Expectativas para 2026

El sector inmobiliario arrancó el año con el freno echado. Las agencias muestran un deterioro claro en sus expectativas de actividad y captación de producto, según el último panel de la Encuesta de Sensibilidad Inmobiliaria (ESI) elaborada por idealista. Tras un 2025 marcado por precios récord y una oferta cada vez más escasa, la confianza cae por tercer trimestre consecutivo tanto en compraventa como en alquiler.

El mercado del alquiler continúa en una situación crítica. Un 31% de las agencias declara que ya no capta vivienda para arrendar y otro 26% directamente no opera en este segmento. Entre quienes sí lo hacen, las expectativas tampoco mejoran: un 25% prevé captar menos pisos y solo un 20% confía en aumentar su cartera.

La previsión de actividad también se debilita. Tanto quienes creen que alquilarán menos viviendas (26%) como quienes esperan mantener el mismo volumen (26%) superan al 22% que anticipa cerrar más contratos.

En cuanto a precios, el sector detecta un cambio de tendencia: solo el 35% espera nuevas subidas —diez puntos menos que en el trimestre anterior—, mientras que la mayoría (49%) cree que las rentas se estabilizarán. Un 5% prevé descensos y un 11% admite no tener una visión clara del comportamiento del mercado.

Compraventa

El Índice de Compraventa retrocede hasta los 64,6 puntos, su nivel más bajo en dos años y la mayor caída desde 2023. El ajuste es contundente: diez puntos menos desde el máximo alcanzado a mediados del año pasado. El Índice de Alquiler, por su parte, se sitúa en 56,4 puntos, mínimo desde 2023, tras una corrección que borra el repunte observado durante 2024.

La encuesta refleja un cambio de ánimo entre las agencias. Aunque el 47% espera captar más viviendas para vender, el dato cae dos puntos respecto al trimestre anterior, mientras crece hasta el 21% el porcentaje de profesionales que anticipa recibir menos producto. La escasez de oferta, que ya marcó el mercado en 2025, continúa condicionando la actividad.

El enfriamiento también alcanza al cierre de operaciones: solo el 47% prevé vender más viviendas en los próximos meses, seis puntos menos que en la oleada anterior. Aumenta, en cambio, el grupo que espera menos transacciones, hasta el 21%.

En materia de precios, el sector se mueve hacia posiciones más conservadoras. Casi la mitad de las agencias (49%) cree que los precios se mantendrán estables, mientras que el porcentaje que anticipa nuevas subidas cae once puntos, hasta el 40%. Apenas un 8% espera bajadas.

Fase de cautela

La ESI, que idealista elabora desde el año 2017 con la participación de expertos de toda España, dibuja un inicio de año marcado por la prudencia. La combinación de oferta limitada, precios en máximos y un entorno económico incierto está enfriando las expectativas de un sector que venía de un ciclo de fuerte actividad. La confianza no desaparece, pero se modera. Y el mensaje que dejan las agencias es claro: 2026 arranca con un mercado más lento, más tenso y con menos producto disponible, tanto para comprar como para alquilar.