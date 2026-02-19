Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El sol regresa a A CoruñaIncendio en un piso de la calle BarcelonaOposición masiva del Concello de A CoruñaBloqueo en la negociación del bus interurbanoNueva estrategia de mercado del Dépor
instagramlinkedin

Cuatro heridos en Ferrol por un incendio en una vivienda del barrio de Recimil

Entre los afectados, dos de ellos de gravedad, hay un bombero y un menor

Imagen de un vehículo de bomberos.

Imagen de un vehículo de bomberos. / Shutterstock

Europa Press

Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este jueves, entre ellos un menor y un bombero, tras registrarse un incendio en una vivienda en Ferrol. Según informa el 112 Galicia, fue minutos antes de las 06.00 horas cuando el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibió el primer aviso por humo en un inmueble de la calle Álvarez de Soutomaior, en el barrio de Recimil. Según el alertante, había una persona asomada a una ventana pidiendo ayuda.

Así, de inmediato se solicitó la intervención de los Bomberos de Ferrol y pidieron la colaboración del equipo de Narón. También se avisó a la Policía Local y Nacional y a Urgencias Sanitarias, ya que todo apuntaba a que habría heridos. Poco después, los profesionales sanitarios confirmaron la evacuación de cuatro personas al hospital Arquitecto Marcide, dos de ellas en estado grave, de los cuales uno era un miembro del equipo de extinción. Además, uno de los heridos es menor de edad.

En cuanto a los daños causados, los bomberos indicaron que ardió por completo una habitación, aunque toda la vivienda resultó afectada por el humo, al igual que la casa de al lado.

Noticias relacionadas

Incendio en A Coruña

Esta madrugada también se registró un incendio en un piso de la calle Barcelona de A Coruña, con una persona herida por quemaduras en las manos y en un pie. Este suceso ocurrió pasadas las 04.00 horas y el fuego afectó a una habitación, mientras que el humo llenó otras dos estancias. El piso, en el que habitaban cuatro personas, fue desalojado y la afectada trasladada al hospital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
  3. El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
  4. La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
  5. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  6. Todo Galicia en alerta: la Aemet avisa de la llegada del temporal más duro del invierno
  7. Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
  8. El Gobierno eleva a la Fiscalía presuntos delitos cometidos en unas oposiciones en A Coruña

Cuatro heridos en Ferrol por un incendio en una vivienda del barrio de Recimil

Cuatro heridos en Ferrol por un incendio en una vivienda del barrio de Recimil

La Xunta da de baja en un año 2.800 viviendas turísticas por carecer de permisos municipales

La Xunta da de baja en un año 2.800 viviendas turísticas por carecer de permisos municipales

Los pros y los contras de las viviendas turísticas: suben los alquileres pero se revitalizan los barrios

Los pros y los contras de las viviendas turísticas: suben los alquileres pero se revitalizan los barrios

La madre del joven gallego electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»

La madre del joven gallego electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»

La inesperada utilidad de la baliza V-16 en Galicia: plantada con berzas para alertar de un bache en la carretera

La inesperada utilidad de la baliza V-16 en Galicia: plantada con berzas para alertar de un bache en la carretera

¿Por qué Cataluña pide recuperar los peajes mientras Galicia prepara su manifestación contra la AP-9?

¿Por qué Cataluña pide recuperar los peajes mientras Galicia prepara su manifestación contra la AP-9?

Galicia firma el peor balance demográfico del país en 2025 aunque nacieron más niños

Galicia firma el peor balance demográfico del país en 2025 aunque nacieron más niños

Localizada en Lugo una menor tras denunciar la familia su desaparición

Localizada en Lugo una menor tras denunciar la familia su desaparición
Tracking Pixel Contents