Cuatro heridos en Ferrol por un incendio en una vivienda del barrio de Recimil
Entre los afectados, dos de ellos de gravedad, hay un bombero y un menor
Europa Press
Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este jueves, entre ellos un menor y un bombero, tras registrarse un incendio en una vivienda en Ferrol. Según informa el 112 Galicia, fue minutos antes de las 06.00 horas cuando el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibió el primer aviso por humo en un inmueble de la calle Álvarez de Soutomaior, en el barrio de Recimil. Según el alertante, había una persona asomada a una ventana pidiendo ayuda.
Así, de inmediato se solicitó la intervención de los Bomberos de Ferrol y pidieron la colaboración del equipo de Narón. También se avisó a la Policía Local y Nacional y a Urgencias Sanitarias, ya que todo apuntaba a que habría heridos. Poco después, los profesionales sanitarios confirmaron la evacuación de cuatro personas al hospital Arquitecto Marcide, dos de ellas en estado grave, de los cuales uno era un miembro del equipo de extinción. Además, uno de los heridos es menor de edad.
En cuanto a los daños causados, los bomberos indicaron que ardió por completo una habitación, aunque toda la vivienda resultó afectada por el humo, al igual que la casa de al lado.
Incendio en A Coruña
Esta madrugada también se registró un incendio en un piso de la calle Barcelona de A Coruña, con una persona herida por quemaduras en las manos y en un pie. Este suceso ocurrió pasadas las 04.00 horas y el fuego afectó a una habitación, mientras que el humo llenó otras dos estancias. El piso, en el que habitaban cuatro personas, fue desalojado y la afectada trasladada al hospital.
