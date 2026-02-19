La Xunta impulsa un plan para atraer congresos al Xacobeo 2027

La Xunta expuso ante el sector nacional de organización de congresos su estrategia para captar congresos, convenciones y encuentros profesionales con motivo del Xacobeo 2027. El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, intervino en el 38º Congreso Nacional de la Organización Profesional de Congresos, celebrado en Córdoba, donde detalló las líneas del Plan Director de Patrocinios del Xacobeo 2027, diseñado para ordenar la colaboración público‑privada y reforzar la proyección internacional de Galicia como destino MICE, un segmento especializado del turismo de negocios enfocado en la organización de reuniones, viajes de incentivo, congresos y ferias comerciales. Recordó que continúa abierta la convocatoria para seleccionar proyectos y eventos de gran impacto que puedan integrarse en la programación oficial, tanto en 2026 como en 2028, en el caso de iniciativas con continuidad.

Merelles explicó que las propuestas pueden abarcar desde actuaciones musicales y artísticas hasta proyectos de divulgación, exposiciones, patrimonio material e inmaterial, turismo, deporte, vida saludable, innovación, ciencia, tecnología y creatividad. Avanzó además que la Xunta trabaja en nuevas vías de colaboración con el sector congresual, entre ellas una posible línea de ayudas específica para congresos y convenciones. Subrayó que el Xacobeo 2027 ofrece un valor añadido para los asistentes, al combinar objetivos profesionales con la vivencia de un fenómeno cultural reconocido por la UNESCO y una mayor visibilidad internacional derivada del impacto mediático del Año Santo.

El director de Turismo destacó también las fortalezas de Galicia como destino para reuniones y congresos, gracias a la mejora de infraestructuras, la ampliación de la capacidad hotelera y la profesionalización del ecosistema de servicios. Recordó que la comunidad cuenta con más de 4.000 establecimientos de alojamiento, incluidos más de 140 hoteles de 4 y 5 estrellas, además de espacios singulares como pazos, monasterios o entornos termales. A esta oferta se suman recintos como el Palacio de Congresos de Santiago, la Cidade da Cultura, el Auditorio Mar de Vigo o el Palexco de A Coruña, junto con instalaciones en Lugo, Ourense, Pontevedra y Ferrol. En materia de accesibilidad, señaló que Galicia dispone de tres aeropuertos y conexiones ferroviarias con Madrid en torno a tres horas.

Merelles recordó que el turismo de reuniones representa el 1,2% del gasto turístico total en Galicia y es el segmento con mayor gasto medio diario, superando los 200 euros por persona frente a los 59 euros de media general. Más del 75% de los asistentes a congresos se alojan en hoteles y más del 85% procede de otras comunidades autónomas, lo que evidencia su capacidad para atraer demanda nacional. En cuanto a la movilidad, alrededor del 40% llega en avión, un tercio en vehículo privado y cerca del 15% en tren. El director de Turismo subrayó que la apuesta por el turismo MICE forma parte de la Estrategia de Turismo de Galicia 2030, orientada a desestacionalizar la actividad y generar economía durante todo el año.