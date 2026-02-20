Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
1.700 aspirantes a 24 plazas en el Concello coruñés+136.000 cubos para biorresiduos en A CoruñaSandra Ortega opta a un contrato del parque Rosalía MeraLa mejor tortilla de Galicia busca dueño
instagramlinkedin

Un hombre de 39 años, trasladado al Hospital de A Coruña tras sufrir una agresión en Ponteceso

Los hechos ocurrieron este jueves por la tarde en un domicilio de la avenida Eduardo Pondal

Ambulancia en el Chuac

Ambulancia en el Chuac / Carlos Pardellas

Europa Press

Un hombre de 39 años con iniciales G.S.G. de 39 tuvo que ser trasladado al hospital de A Coruña este jueves por la tarde tras ser agredido en la localidad coruñesa de Ponteceso. Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron minutos antes de las 20.00 horas y fue un particular el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias.

Esta persona solicitaba la presencia de las fuerzas del orden por una reyerta en una vivienda de la avenida Eduardo Pondal. La persona que alertó al 112 también pedía asistencia sanitaria porque presumiblemente había heridos. Fuentes del 061 han confirmado a Europa Press que un varón de 39 años tuvo que ser finalmente evacuado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
  3. El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
  4. La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
  5. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  6. Todo Galicia en alerta: la Aemet avisa de la llegada del temporal más duro del invierno
  7. Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
  8. El Gobierno eleva a la Fiscalía presuntos delitos cometidos en unas oposiciones en A Coruña

Un hombre de 39 años, trasladado al Hospital de A Coruña tras sufrir una agresión en Ponteceso

Un hombre de 39 años, trasladado al Hospital de A Coruña tras sufrir una agresión en Ponteceso

Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia

Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia

Galicia, segura en la calle pero asediada en internet: tres ciberdelitos cada hora

Galicia, segura en la calle pero asediada en internet: tres ciberdelitos cada hora

El Bloque, la opción útil de Rufián en Galicia para la izquierda alternativa: "Nos van a fusilar por separado"

La Xunta impulsa un plan para atraer congresos al Xacobeo 2027

La Xunta impulsa un plan para atraer congresos al Xacobeo 2027

Así funciona el protocolo gallego contra el acoso escolar: casi cien casos detectados en un año

Uno de cada cinco pisos que finalizan el contrato de alquiler en Galicia pasa a la venta

Uno de cada cinco pisos que finalizan el contrato de alquiler en Galicia pasa a la venta

“Era la primera vez. Nunca más alquilaré”: así quedó la vivienda que Vicente (53 años) encontró destrozada

“Era la primera vez. Nunca más alquilaré”: así quedó la vivienda que Vicente (53 años) encontró destrozada
Tracking Pixel Contents