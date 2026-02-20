Un hombre de 39 años, trasladado al Hospital de A Coruña tras sufrir una agresión en Ponteceso

Un hombre de 39 años con iniciales G.S.G. de 39 tuvo que ser trasladado al hospital de A Coruña este jueves por la tarde tras ser agredido en la localidad coruñesa de Ponteceso. Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron minutos antes de las 20.00 horas y fue un particular el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias.

Esta persona solicitaba la presencia de las fuerzas del orden por una reyerta en una vivienda de la avenida Eduardo Pondal. La persona que alertó al 112 también pedía asistencia sanitaria porque presumiblemente había heridos. Fuentes del 061 han confirmado a Europa Press que un varón de 39 años tuvo que ser finalmente evacuado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).