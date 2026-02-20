Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia celebrará el lunes la reunión del jurado que elegirá la mejor obra de ingeniería ejecutada en Galicia durante los años 2024 y 2025. La cita tendrá lugar en la sede colegial de A Coruña, situada en la plaza de la Milagrosa, donde a partir de las 10:30 horas las entidades responsables de los proyectos finalistas defenderán sus candidaturas ante el tribunal. El fallo del Premio San Telmo, que alcanza su decimocuarta edición, se dará a conocer a las 14:00 horas.

En esta edición concurren ocho obras de gran relevancia para el territorio gallego, entre ellas la reurbanización de la calle San Andrés en A Coruña, impulsada por el Concello y ejecutada por la UTE Abeconsa–Canarga; las medidas estructurales para reducir el riesgo de inundación del río Anllóns a su paso por el núcleo urbano de Carballo, promovidas por Augas de Galicia y desarrolladas por la UTE Seranco, Cycasa, Prace, Copasa y Vázquez y Reino; y la depresión de la carretera AC‑12 en A Coruña, junto con la construcción de una glorieta elevada y la ordenación de accesos y circulación peatonal, obra del Ministerio de Transportes ejecutada por la UTE Civis Global, Extraco y Misturas.

También optan al galardón la reconstrucción del puente de Santa Marta en la PO‑300, promovida por la Axencia Galega de Infraestruturas y ejecutada por Civis Global; el tramo entre Melide Sur y Palas de Rei de la autovía A‑54, desarrollado por Acciona Construcción para el Ministerio de Transportes; el dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo, una de las actuaciones ambientales más destacadas del área coruñesa, ejecutada por la UTE O Burgo (Acciona–MAB); la reforma y ampliación de la EDAR de Ponteareas y la optimización del sistema de saneamiento, impulsada por ACUAES, el Concello de Ponteareas y Augas de Galicia y ejecutada por la UTE Pesa Medioambiente, S.A. de Obras y Servicios y Copasa; y, finalmente, la pasarela y ascensor urbano HALO de Vigo, una infraestructura peatonal que conecta Serafín Avendaño con Vía Norte y que ha sido ejecutada por la UTE Halo Vigo (Ferrovial–Oreco Balgon).

El Premio San Telmo, que toma su nombre del fraile medieval vinculado a la construcción de caminos y puentes, se ha consolidado como uno de los reconocimientos más prestigiosos de la ingeniería civil en Galicia. Este lunes, A Coruña volverá a ser el punto de encuentro donde se decida cuál de estas ocho actuaciones se alza con el galardón.