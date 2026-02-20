Rescatan a dos náufragos del 'Maresco Tres' frente a la costa de Oia

Dos tripulantes del 'Maresco Tres', barco de artes menores con base en A Guarda y de diez metros de eslora, fueron rescatados sanos y salvos este jueves tras naufragar frente a la costa de Oia, al sur de Cabo Silleiro, según confirmaron fuentes del operativo.

En el dispositivo participaron todas las unidades de rescate de Gardacostas movilizadas en la zona: el 'Pesca 1', la patrullera 'Punta da Guía' y el buque 'Valentín Paz Andrade. Fue el helicóptero el que logró izarlos a bordo en torno a las 20.30 horas.

Tras el rescate, los dos tripulantes fueron evacuados al Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, para su valoración médica.

El operativo continuaba a última hora de la tarde con el objetivo de evitar el hundimiento de la embarcación y recuperar la balsa salvavidas, según las mismas fuentes, pero, finalmente, el barco acabó en el fondo del mar (posición naútica 41°58.767' 008°59.234'). Lo que sí ha podido recuperar la Patrullera 'Punta da Guía' de Gardacostas es la balsa con documentación del pesquero y de su tripulación, además de sus teléfonos móviles y carteras.