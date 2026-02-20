Rescatan a dos náufragos del 'Maresco Tres' frente a la costa de Oia
El operativo de Gardacostas movilizó al 'Pesca 1', la patrullera 'Punta da Guía' y el buque 'Valentín Paz Andrade'
Los dos tripulantes fueron trasladados al Hospital Álvaro Cunqueiro
Marta Clavero
Dos tripulantes del 'Maresco Tres', barco de artes menores con base en A Guarda y de diez metros de eslora, fueron rescatados sanos y salvos este jueves tras naufragar frente a la costa de Oia, al sur de Cabo Silleiro, según confirmaron fuentes del operativo.
En el dispositivo participaron todas las unidades de rescate de Gardacostas movilizadas en la zona: el 'Pesca 1', la patrullera 'Punta da Guía' y el buque 'Valentín Paz Andrade. Fue el helicóptero el que logró izarlos a bordo en torno a las 20.30 horas.
Tras el rescate, los dos tripulantes fueron evacuados al Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, para su valoración médica.
El operativo continuaba a última hora de la tarde con el objetivo de evitar el hundimiento de la embarcación y recuperar la balsa salvavidas, según las mismas fuentes, pero, finalmente, el barco acabó en el fondo del mar (posición naútica 41°58.767' 008°59.234'). Lo que sí ha podido recuperar la Patrullera 'Punta da Guía' de Gardacostas es la balsa con documentación del pesquero y de su tripulación, además de sus teléfonos móviles y carteras.
- Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
- Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
- El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
- La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
- Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
- Todo Galicia en alerta: la Aemet avisa de la llegada del temporal más duro del invierno
- Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
- El Gobierno eleva a la Fiscalía presuntos delitos cometidos en unas oposiciones en A Coruña