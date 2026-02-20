Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia

La Xunta de Galicia ha activado la nueva línea de ayudas destinada a la rehabilitación, terminación y/o ampliación de viviendas situadas en concellos gallegos de menos de 5.000 habitantes.

El Gobierno gallego destina un presupuesto bianual de 5 millones de euros, con fondos autonómicos, que podrán ser ampliados si el número de solicitudes excede la citada cuantía. Esta ayuda se une a las ya en vigor en la comunidad gallega y busca poner a disposición vivienda en los concellos pequeños y asentar población en el rural.

El plazo para solicitar esta subvención ya está abierto en la sede del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Te contamos todo lo que debes saber sobre plazos, obras subvencionables, requisitos y otros aspectos clave de esta ayuda.

Personas beneficiarias

Podrán beneficiarse de esta subvención las personas propietarias o usufructuarias de los inmuebles situados en concellos de menos de 5.000 habitantes, con el requisito de que la vivienda rehabilitada o resultante (por cambio de uso) debe destinarse a domicilio habitual y permanente, bien de su propietario o en alquiler, en este caso, durante un mínimo 5 años.

Entre los requisitos, los solicitantes deben acreditar ingresos no superiores a 6,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

En caso de que la propiedad o usufructo del inmueble corresponda a más de una persona, solo se admitirá una solicitud por inmueble. Asimismo, no se podrán solicitar ayudas para inmuebles que ya recibieron una subvención en convocatorias anteriores por este programa.

Obras subvencionables

La ayuda cubrirá el 75% de las obras hasta un importe máximo de 30.000 euros. Las obras que se podrán acometer en el marco de rehabilitación incluyen trabajos de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

También las actuaciones para la medición y la ejecución de obras que eviten la entrada del gas radón o la adopción de medidas que garanticen su eliminación del interior de las viviendas.

Se incluyen, asimismo, los honorarios de los profesionales que intervengan en la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa y los derivados de impuestos, tasas y tributos, que estén debidamente justificados.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución será el que se determine en la resolución de la concesión, sin que este pueda exceder los 18 meses y contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Cómo solicitar la ayuda

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 1 de septiembre a las 14.00 horas, o en el momento del agotamiento del crédito presupuestario.

Podrá solicitarse de forma presencial o electrónica a través de la web del IGVS.

Compatibilidad con otras ayudas

Cabe destacar que la nueva línea de ayudas es compatible con otras de la misma finalidad, tanto convocadas por otra consellería de la Xunta u otra administración, siempre y cuando la ayuda no supere el coste total de las actuaciones.

Noticias relacionadas

A este respecto, las aportaciones son compatibles con las de adquisición de vivienda en concellos de menos de 10.000 habitantes Por poner un ejemplo: una persona puede adquirir una vivienda abandonada con esta subvención y reformarla con esta nueva ayuda que se convoca.