Toma de posesión
La Valedora do Pobo renueva mandato con la idea de «no dejar a nadie atrás»
Dolores Fernández Galiño, aseguró que, una vez más, la «prudencia» y el «sentidiño» la acompañarán en su nuevo mandado
La Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, aseguró que, una vez más, la «prudencia» y el «sentidiño» la acompañarán en su nuevo mandado al frente de la institución, un cargo al que llegó en 2019, en el que seguirá trabajando «con ilusión, compromiso y responsabilidad».
Lo hizo este jueves en la toma de posesión en Santiago, en la que recordó que este organismo estatutario trabaja «siempre con la idea de no dejar a nadie atrás» y que en los últimos años ha tratado de «estar más cerca, de responder más y mejor a las preocupaciones reales de la gente».
Entre otras autoridades y cargos políticos, a la ceremonia asistieron el presidente gallego, Alfonso Rueda, y el presidente del Parlamento, Miguel Sanatlices.
