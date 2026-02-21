Aumentan las videoconsultas en el Sergas con anestesiología y Atención Primaria a la cabeza

Cuando estalló la pandemia de covid las consultas por teléfono se convirtieron en la principal vía de acceso al médico. Y aunque después la atención presencial volvió a cobrar protagonismo, la modalidad telefónica llegó para quedarse. Y ahora el Sergas quiere impulsar las videoconsultas.

En el último año la atención mediante videollamada creció casi un 9 por ciento. De 671 en 2024 se pasó a 729 el pasado año, según los datos del Sergas. Los servicios de Anestesiología e Reanimación del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y los centros de salud fueron los que más recurrieron a este sistema para atender a sus pacientes.

Uno de los objetivos de la Consellería de Sanidade es implantar el uso de videoconsultas en la atención a la salud mental y así lo ha establecido entre los objetivos que ha fijado para este 2026 con los gerentes de las áreas sanitarias. "Se trata de contribuir a mejorar la accesibilidad, la continuidad en el cuidado y la coordinación entre dispositivos", explica el Sergas en sus Acuerdos de Gestión. Según argumenta, la incorporación de nuevas modalidades de atención permite optimizar los recursos y garantizar una respuesta ágil a las situaciones de mayor riesgo.

Pero las videoconsultas ya se están utilizando en otros servicios. Así, la posibilidad de atender a pacientes mediante videollamada está integrada en el sistema Ianus y en la app del Sergas para móviles. El servicio que más ha usado esta modalidad es el área de Anestesiología y Reanimación del Hospital Álvaro Cunqueiro, que concentra, de hecho, más de la mitad de las consultas de este tipo: 453.

También se recurrió a esta modalidad en la Unidade de Coidados Paliativos do Hospital Arquitecto Marcide (50), el área de quirófanos del Álvaro Cunqueiro (17), la UCI Pediátrica del Complexo Hospitalario de Santiago (12), el Hospital de Día Médico Polivalente del Lucus Augusti (11), el Hospital de Día de Oncoloxía del CHUAC (7) y la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Marítimo de Oza (7). Mientras, en los centros de salud y PACs se empleó esta plataforma en 108 ocasiones.