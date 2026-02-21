La mayoría de los adolescentes gallegos se siente insatisfecho con su aspecto físico

«Los adolescentes son el grupo más vulnerable frente a las distorsiones en la percepción de la imagen. Ello les conduce frecuentemente a una insatisfacción corporal que puede afectar negativamente a su autoestima.» Así lo subrayan investigadores gallegos que analizaron en 2023 cómo influía la actividad física en la imagen corporal de los chavales. La preocupación de los chicos y chicas por su apariencia, en la que hay expertos que perciben una influencia de las redes sociales, se refleja en trastornos de conducta alimentaria en aumento y cada vez más madrugadores. De entrada, la mitad de los adolescentes gallegos se sienten insatisfechos con su físico.

Lo muestra un estudio del Ministerio de Sanidad que radiografía el comportamiento de los adolescentes españoles escolarizados de entre 11 y 18 años. En esas edades, y tomando como referencia el índice de masa corporal, un dato objetivo, el sobrepeso y la obesidad afectarían a un 19,4 por ciento de chicos y chicas gallegos, mientras que casi siete de cada diez (el 68,5%) estarían en el peso normal para su estatura.

La talla «adecuada»

En cambio, como refleja también el estudio HBSC-22 (Health Behaviour in School-aged Children), cuyos resultados va difundiendo el Gobierno gradualmente, cuando se les pregunta a ellos mismos qué piensan de su cuerpo, caen a menos de la mitad (un 49,3 por ciento) quienes consideran tener la «talla adecuada» y se disparan hasta el 30,5 por ciento los que se ven «un poco gordos» o «demasiado gordos». El resto (un 20,11%) se considera delgado o demasiado delgado.

Entre las chicas, que son mayoría en las unidades que abordan trastornos de conducta alimentaria, es casi la mitad más el porcentaje de las que se ve con kilogramos de más: si en ellos esa percepción se da en uno de cada cuatro, en sus compañeras de pupitre sube hasta afectar a una de cada tres. De hecho, el mismo estudio, aunque con una muestra menor, revela que a esas edades un 17,3% están siguiendo dieta y la inmensa mayoría la hace para adelgazar.

Los autores de la encuesta profundizaron en el grado de satisfacción con su físico en el grupo con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años y obtuvieron que el 30,2 por ciento está «de acuerdo» o «totalmente de acuerdo» con la afirmación de que se sienten frustrados con su cuerpo. De nuevo las mujeres superan en mucho a los varones en compartir esa sensación, y un porcentaje similar, en datos globales, se alinea del lado de la «insatisfacción» al considerar su apariencia física. Un 15,1% llega a conceder que odia su cuerpo y una cuarta parte no se siente del todo cómodo con él.

Noticias relacionadas

Los autores del estudio advierten en el informe divulgativo de carácter estatal que durante la adolescencia «la percepción y satisfacción con la imagen corporal tiene un peso específico muy alto en la autoestima global del adolescente». Es por ello, inciden, en que «percibirse con poco atractivo o mostrar insatisfacción con la imagen corporal puede tener importantes consecuencias socio-emocionales en esta etapa del desarrollo». En esa línea, consideran también «preocupante» que «un amplio» porcentaje de jóvenes «se sienta insatisfecho» con su imagen corporal y que «aspire a modificar su apariencia física, practicando a menudo métodos poco saludables».