Calcinados dos coches y un tercero dañado en un incendio en Ribeira

Un incendio calcinó dos vehículos y causó daños a un tercero esta madrugada en Ribeira. Todos ellos estaban estacionados en el Paseo das Carolinas de la capital ribeirense y, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

Bomberos trabajando en la extinción del incendio. / Bomberos Ribeira

La voz de alerta se dio a las 6.30 horas y hasta el lugar fueron movilizados los bomberos del parque de Ribeira, que fueron los encargados de sofocar las llamas.

Acudieron también agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, y se abrió una investigación para determinar las causas que provocaron el fuego.