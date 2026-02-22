SUCESO
Calcinados dos coches y un tercero dañado en un incendio en Ribeira
Estaban aparcados en el Paseo das Carolinas
José Manuel Ramos Lavandeira
Ribeira
Un incendio calcinó dos vehículos y causó daños a un tercero esta madrugada en Ribeira. Todos ellos estaban estacionados en el Paseo das Carolinas de la capital ribeirense y, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.
La voz de alerta se dio a las 6.30 horas y hasta el lugar fueron movilizados los bomberos del parque de Ribeira, que fueron los encargados de sofocar las llamas.
Acudieron también agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, y se abrió una investigación para determinar las causas que provocaron el fuego.
