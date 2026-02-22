Más de 6.200 gallegos tienen prescritos fármacos tipo Ozempic para adelgazar

La obesidad es considerada la epidemia del siglo XXI. Está relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hígado graso, artrosis e incluso varios tipos de cáncer y supone en torno al 10 por ciento del gasto sanitario. Pero la aparición de un fármaco revolucionario podría poner remedio a muchos de estos males. Fue en 2017 cuando la farmacéutica danesa Novo Nordisk empezó a comercializar Ozempic, un medicamento contra la diabetes tipo 2 que enseguida se descubrió, gracias además a la promoción de numerosas celebridades de EEUU, que tenía un efecto milagroso: ayudaba a adelgazar. Y de repente, por la alta demanda, empezaron los problemas de suministro en las farmacias.

Los fabricantes no tardaron en lanzar Wegovy, una nueva presentación, que usa la misma molécula que el Ozempic pero más potente y que ya se comercializó específicamente para el tratamiento de la obesidad. En España se autorizó su uso en mayo de 2024. Y en Galicia, según los datos de la Consellería de Sanidade, ya hay 6.268 pacientes que tienen prescrito este fármaco para adelgazar. Y eso solo en el sistema público, pues aquí no se contabilizan las recetas de la sanidad privada. El Sergas aclara además que Ozempic está indicado para el tratamiento de otras patologías, fundamentalmente la diabetes tipo 2, y , por lo tanto,los registros farmacéuticos no permiten obtener datos de si hubo alguna prescripción para casos de obesidad.

Wegovy es un medicamento que contiene el principio activo semaglutida. Es similar a una hormona de origen natural denominada péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) que se libera desde el intestino después de comer. Este fármaco actúa, por un lado, sobre el sistema nervioso central reduciendo la sensación de apetito e incluso el impulso por la comida basura. Y además reduce la velocidad con la que el estómago se vacía, con lo cual aumenta la sensación de saciedad.

Se trata de un tratamiento inyectable, una especie de aguja parecida a la que se usa para administrar insulina, que se pincha una vez a la semana de forma subcutánea. Y su eficacia está avalada. Los pacientes, no solo bajan de peso, sino que mejoran sus niveles de glucosa, la tensión arterial y tienen un efecto protector a nivel cardiovascular.

Sin embargo, este tipo de fármacos contra la obesidad no están financiados por el Sistema Nacional de Salud —solo lo está Ozempic si se usa para tratar la diabetes tipo 2— y además son bastante caros. Su precio mensual suele oscilar entre los 180 y los 300 euros según la dosis que necesite cada paciente.

Otros fármacos

Wegovy es el medicamento que se receta en el Sergas, pero no es el único autorizado en España contra la obesidad. Al laboratorio danés Novo Nordisk le ha salido un competidor. La farmacéutica Eli Lilly comercializa la tirzepatida, bajo el nombre comercial Mounjaro, que actúa sobre la hormona GLP-1, como el Ozempic, pero también sobre otra que se llama GIP, que es algo más potente que el Wegovy.

Pero la competencia por dominar este mercado, con gran potencial en el futuro, es feroz y la Comisión Europea acaba de autorizar una triple dosis de Wegovy que podría lograr una pérdida de peso del 21% en 72 semanas.

El efecto casi milagroso de estos fármacos contra la obesidad los han convertido ya en los más demandados del mundo. En las farmacias sufren problemas de desabastecimiento y, aunque solo se vende con prescripción médica, ha surgido un mercado negro. De hecho, la Agencia Estatal del Medicamento llegó a advertir que los servicios de inspección de las comunidades autónomas detectaron casos de prescripción que no se ajustaban a las indicaciones de las autoridades sanitarias o incluso casos de dispensación en farmacias sin receta.